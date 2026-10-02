Hà Nội làm thủ tục đính chính sổ đỏ online miễn phí

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án "Sổ đỏ trao tay", nhằm cải cách quy trình giải quyết thủ tục đất đai, giảm các bước trung gian, thao tác thủ công và số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính.

Người dân có thể làm thủ tục đính chính sổ đỏ do sai sót của cơ quan Nhà nước theo hình thức trực tuyến toàn trình ẢNH: NGÂN NGA

Đề án tập trung vào 2 nhóm thủ tục. Một là đính chính giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan Nhà nước có sai sót về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất.

Thủ tục này sẽ chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang trực tuyến toàn trình; người dân nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và được miễn phí, lệ phí.

Theo số liệu của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 1.7.2025 đến 30.8.2026, thành phố có 44.020 hồ sơ đính chính giấy chứng nhận. Với quy trình trực tuyến toàn trình, mỗi hồ sơ ước giảm ít nhất 2 lượt đi lại, tương đương khoảng 88.040 lượt.

Thành phố ước tính chi phí thời gian tiết kiệm khoảng 4,84 tỉ đồng trong 14 tháng, chưa kể tiền đi lại, in ấn và sao chụp hồ sơ.

Hai là liên quan đến chỉnh lý, đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau giải phóng mặt bằng.

Theo đó, khi Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ chuẩn hóa, chuyển dữ liệu trực tiếp cho cơ quan đăng ký đất đai. Cơ quan có thẩm quyền sau đó căn cứ kết quả rà soát để đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý hoặc cấp giấy chứng nhận mới cho phần diện tích còn lại theo từng trường hợp.

Quy trình này nhằm liên thông dữ liệu giữa khâu giải phóng mặt bằng và đăng ký đất đai, hạn chế việc người dân phải tự thu thập, kê khai lại những tài liệu đã có. Thời gian xử lý dự kiến giảm khoảng 4 giờ mỗi hồ sơ, tương ứng chi phí thời gian khoảng 220.000 đồng.

Đề án được thí điểm từ thời điểm phê duyệt đến hết ngày 31.12.2026.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.