Hà Nội lập kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2027

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tiếp tục phát triển kinh tế tập thể (KTTT) và hợp tác xã (HTX) gắn liền với chuỗi giá trị sản phẩm, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ cùng đổi mới sáng tạo.

Hà Nội định hướng phát triển 50 mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững ẢNH: HỮU HƯNG

Thành phố chú trọng phát huy nội lực, nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ của các HTX.

Đồng thời, Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT; củng cố, tổ chức lại các HTX quy mô nhỏ, hiệu quả thấp nhưng còn khả năng phát triển theo hướng hợp nhất, sáp nhập để hình thành các HTX có quy mô phù hợp, quản trị hiệu quả và hoạt động đa ngành, đa dịch vụ.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động sản xuất của HTX sẽ được gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị.

Về các chỉ tiêu cụ thể, thành phố phấn đấu thành lập mới từ 150 HTX, liên hiệp HTX (LH HTX) trở lên. Đảm bảo 100% số HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, LH HTX hoạt động theo đúng quy định. Bên cạnh đó, kế hoạch đặt mục tiêu củng cố, phát triển HTX theo hướng hợp nhất, sáp nhập tại 20 xã sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính; củng cố các HTX, LH HTX hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu mở rộng.

Thành phố cũng định hướng hoàn thiện và nhân rộng từ 6 mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trở lên, phát triển 50 mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững, hướng tới đưa doanh thu bình quân của HTX đạt 3,8 tỉ đồng/năm.

Để triển khai các mục tiêu trên, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh HTX và UBND các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình HTX hiệu quả, nêu gương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lao động sản xuất.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội