UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri về việc tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; sớm quy hoạch, xây dựng các khu xử lý chất thải tập trung, nhất là tại những địa bàn phát sinh lượng rác lớn như xã Hát Môn (Hà Nội).

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang xây dựng quy hoạch chuyên ngành quản lý chất thải rắn, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo UBND thành phố Hà Nội, Thành phố đã ban hành Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trên cơ sở quy hoạch này, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy hoạch chuyên ngành quản lý chất thải rắn.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo quy định. Sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu triển khai, hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Đối với kiến nghị hỗ trợ địa phương trong công tác thu gom, xử lý chất thải, UBND thành phố Hà Nội cho biết việc quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong phạm vi nội bộ xã, phường thuộc trách nhiệm toàn diện của UBND cấp xã.

Trong khi đó, Thành phố chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các khu xử lý chất thải tập trung và công trình xử lý chất thải quy mô lớn, có tính chất liên vùng.

UBND Thành phố đề nghị chính quyền xã Hát Môn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo cụ thể về UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Kiến nghị của cử tri cũng đặt vấn đề tăng cường giải pháp hỗ trợ địa phương nhằm hạn chế tình trạng đốt, chôn lấp hoặc tập kết rác không đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.