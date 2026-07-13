Hà Nội mở cao điểm 45 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam vừa ký, ban hành Kế hoạch 125 về việc tập trung cao điểm 45 ngày về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng.

Quy trình 4 bước tra cứu, cập nhật, chuẩn hóa thông tin thửa đất - ẢNH: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội

Trong kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành các thửa đất ở, đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp đã đo đạc và có trong cơ sở dữ liệu trên địa bàn (khoảng 3,2 triệu thửa đất) trước ngày 30.7.

Hoàn thành diện tích đất nông nghiệp đang thực hiện đo đạc và xây dựng cơ sở dữ liệu (khoảng 950 nghìn thửa đất) trước ngày 30.8.

Đối với các thửa đất nhóm 1, đã đảm bảo tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống" thì tiếp tục duy trì, quản lý, khai thác và chia sẻ với các sở, ban, ngành của thành phố; kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư (gồm 790.013 thửa đất và 258.000 căn hộ chung cư).

Đối với các thửa đất nhóm 2, tiếp tục làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu, khớp nối 3 khối thông tin (dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, phi thuộc tính của thửa đất) để đảm bảo các tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch Sống" (gồm 1.319.585 thửa đất và 124.139 căn hộ chung cư).

Đối với các thửa đất nhóm 3 đã tạo lập cơ sở dữ liệu không gian, cần rà soát, tạo lập bổ sung dữ liệu thuộc tính, hồ sơ quét và xác minh thông tin chủ sử dụng đất (nếu có).

Đối với các thửa đất chưa lập bản đồ địa chính, cần rà soát, tổng hợp, phân loại toàn bộ tài liệu bản đồ, hồ sơ địa chính hiện có, xác định khối lượng công việc, lập phương án tổ chức triển khai đo đạc bổ, chỉnh lý bản đồ địa chính, đảm bảo phủ kín theo diện tích tự nhiên của thành phố.

Về nội dung triển khai, yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu không gian và đo đạc, lập bản đồ địa chính lồng ghép xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với các khu vực chưa có bản đồ. Rà soát, hoàn thiện, duy trì và cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu, đảm bảo tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống"…

3 bước làm sạch dữ liệu đất đai

Mới đây, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã phát hành tài liệu hướng dẫn người dân phối hợp thực hiện công tác làm sạch dữ liệu đất đai nhằm phục vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo hướng dẫn, trước khi Tổ công tác đến từng hộ gia đình hoặc trước khi người dân đến điểm tập trung, người dân cần chuẩn bị bản gốc các giấy tờ gồm: thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip của tất cả các chủ sử dụng đất đứng tên trên giấy chứng nhận; bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng).

Đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận, người dân cần chuẩn bị Giấy xác nhận đăng ký đất đai, Thông báo kết quả xác nhận đăng ký đất đai, Quyết định giao đất hoặc Mẫu kê khai số 15 (Form 15) và các giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất.

Các bước hướng dẫn làm sạch dữ liệu đất đai - ẢNH: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội

Khi làm việc với Tổ công tác, người dân chỉ mất khoảng 3 - 5 phút để phối hợp thực hiện 3 nội dung chính.

Một là, người dân đưa thẻ căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ liên quan. Hai là, cán bộ sẽ quét mã QR trên căn cước để tự động cập nhật thông tin, chụp ảnh các trang của sổ đỏ phục vụ lưu trữ điện tử. Ba là, cán bộ cùng người dân xác định chính xác vị trí nhà ở hoặc thửa đất trên màn hình bản đồ.

Đối với người cao tuổi hoặc trường hợp chủ sử dụng đất vắng mặt, người dân vẫn có thể phối hợp bằng cách nhờ con cháu chụp ảnh sổ đỏ, ảnh thẻ căn cước công dân và gửi tọa độ qua Zalo/Vị trí trên bản đồ cho Tổ dân phố để cập nhật từ xa.

Cuối cùng, sau khi hoàn tất việc đối soát thông tin, cán bộ sẽ hiển thị toàn bộ dữ liệu để người dân kiểm tra lần cuối. Nếu mọi thông tin đã chính xác, cán bộ sẽ tích chọn "Xác nhận thông tin chính xác" và gửi lên hệ thống.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cho biết việc phối hợp làm sạch dữ liệu được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Và người dân không cần phải photo sổ đỏ và căn cước công dân.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.