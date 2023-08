Hà Nội mưa cả ngày khiến đường phố ùn tắc kinh hoàng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, Hà Nội hôm nay 4.8 có mưa kéo dài từ sáng đến chiều nên nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân); Vành đai 3, Hồ Tùng Mậu (Q.Nam Từ Liêm), Tây Sơn (Q.Đống Đa)... xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Đường Nguyễn Trãi lúc 17 giờ chiều 4.8 ĐÌNH HUY

Lúc 17 giờ, trên đường Nguyễn Trãi hướng từ Ngã Tư Sở đi Q.Hà Đông, đã xảy ra ùn tắc hàng trăm mét. Một xe cứu thương bật đèn và hú còi xin vượt nhưng không phương tiện nào có thể nhường đường.

Cũng vào thời điểm trên, tại đường Tây Sơn hướng đi Ngã Tư Sở, các phương tiện nối đuôi nhau san sát trên đường vì ùn tắc. Tương tự, tại đường Trường Chinh hướng đi Láng, các phương tiện phải đứng chờ 3 - 4 nhịp đèn đỏ mới vượt qua được ngã tư.

Trước đó, sáng 4.8, khoảng 8 - 9 giờ, đường phố Hà Nội cũng ùn tắc nghiêm trọng, người dân chật vật di chuyển đến nơi làm việc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4 - 5.8, Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 70 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ đêm 5 - 6.8, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm. Những nơi khác ở Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Ùn tắc tại đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông ĐÌNH HUY

Các phương tiện nhích từng chút trên đường ĐÌNH HUY

Chiếc xe cứu thương liên tục bật đèn, hú còi để xin đường ĐÌNH HUY

Hàng loạt phương tiện chôn chân trên cầu vượt Ngã Tư Sở ĐÌNH HUY

Khu vực Ngã Tư Sở lúc 17 giờ 15 ĐÌNH HUY

Khu vực đường Láng lúc 17 giờ 20 ĐÌNH HUY

Đường Tây Sơn lúc 17 giờ 30 ĐÌNH HUY

Để thoát khỏi ùn tắc, người dân đi lên vỉa hè ĐÌNH HUY

Đường Hồ Tùng Mậu lúc 8 giờ sáng nay ĐÌNH HUY

Lực lượng cảnh sát giao thông phải làm việc vất vả ĐÌNH HUY