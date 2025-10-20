Hà Nội muốn chi gần 900 tỉ đồng/năm hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

Hỗ trợ tối đa 10 tỉ đồng/dự án tháp giống lợn

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo Nghị quyết quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn TP.Hà Nội (thực hiện khoản 2 điều 32 luật Thủ đô).

Hà Nội đề xuất hỗ trợ trợ tối đa 10 tỉ đồng/dự án tháp giống lợn trên địa bàn ẢNH: T.N

Trong dự thảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (cơ quan chủ trì soạn thảo) để xuất tại điều 6 dự thảo nghị quyết về hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, đề xuất hỗ trợ một lần 100% chi phí bao bì, tem nhãn truy xuất nguồn gốc, mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

Hỗ trợ 100% nhưng không quá 65 triệu đồng/tổ chức, cá nhân chi phí tư vấn, đánh giá, chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành tốt như VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP - WHO, hữu cơ; hoạt động giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản theo hệ thống kiểm soát mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn - HACCP; hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - ISO22000.

Về chính sách hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ trong sản xuất giống, đề xuất tại điều 10 dự thảo về việc cá nhân, tổ chức khi xây dựng tháp giống lợn sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại điều 43 luật Thủ đô. Được hỗ trợ 70% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường nhưng không quá 10 tỉ đồng/dự án; Được hỗ trợ kinh phí nhập khẩu giống theo quy định tại khoản 3 điều 9.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ mới như: hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; hỗ trợ sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng sản xuất công nghiệp, trong đó đề xuất hỗ trợ 50% chi phí xây dựng (lắp đặt) mới nhà xưởng, kho bảo quản lạnh nhưng tối đa không quá 1 tỉ đồng/tổ chức, cá nhân. Mỗi tổ chức, cá nhân hoặc mỗi diện tích sản xuất được hỗ trợ 1 lần.

Đối với lĩnh vực sản xuất hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp đề xuất hỗ trợ với tổng mức hỗ trợ tối đa 1 tỉ đồng/tổ chức, cá nhân…

Đề xuất đối với trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi sẽ hỗ trợ 50% kinh phí mua máy tách phân nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ 100% mua bể bioga; 100% kinh phí mua gạch, cát, xi măng, thép để xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở…

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách là khoảng 893 tỉ đồng/năm.

Góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp thủ đô bền vững

Theo TP.Hà Nội, giai đoạn 2021-2025 là thời kỳ quan trọng trong việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp của Hà Nội, nhằm chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Hà Nội đang xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp thủ đô bền vững ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Kết quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn thành phố đã đạt được những thành tựu nhất định, trong đó lĩnh vực trồng trọt thực hiện cơ cấu theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế cao, chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, số lượng đàn gia súc, gia cầm tăng, nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì.

Tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 4 năm 2021 - 2024 đạt chỉ tiêu đề ra trung bình 2,83% chỉ tiêu giao, cụ thể: năm 2021 đạt 3,46%; năm 2022 đạt 2,58%; năm 2023 đạt 2,74%; năm 2024 đạt 2,52%; đặc biệt trong những năm đại dịch Covid-19, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: việc đổi mới phương thức sản xuất từ truyền thống sang sản xuất công nghệ cao vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực, đào tạo kỹ thuật và vốn đầu tư ban đầu; khăn trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; việc tập trung ruộng đất phát triển sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị còn gặp nhiều khó khăn…

Do đó, việc xây dựng Nghị quyết quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn TP.Hà Nội (thực hiện khoản 2 điều 32 luật Thủ đô) có mục đích góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững; chú trọng đến sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, kinh tế - xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trong nông nghiệp, nông thôn; phòng, chống thiên tai, phát triển bền vững các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

Đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân thông qua sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, du lịch sinh thái, trải nghiệm. Góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp trong kỷ nguyên mới "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.