Kinh tế

Hà Nội muốn đổi 4 khu đất cho nhà đầu tư xây cầu Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trường
22/09/2025 10:17 GMT+7

Để xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức hợp đồng BT đổi đất lấy hạ tầng, UBND TP.Hà Nội dự kiến đổi 4 khu đất tại 2 xã Phù Đổng và Đông Anh cho nhà đầu tư tư nhân bỏ tiền xây cây cầu này.

UBND TP.Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đầu tư đối tác công tư PPP (hợp đồng BT - đổi đất lấy hạ tầng).

Hà Nội muốn đổi 4 khu đất cho nhà đầu tư xây cầu Trần Hưng Đạo- Ảnh 1.

Phối cảnh phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

ẢNH: SỞ QH-KT HÀ NỘI

Theo Nghị quyết số 10 của HĐND thành phố được thông qua hồi tháng 2, dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 5,6 km, điểm đầu là ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (khu vực Q.Hoàn Kiếm cũ), điểm cuối kết nối với phố Vũ Đức Thuận (khu vực Q.Long Biên cũ). Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 15.960 tỉ đồng.

Trong tờ trình lần này, UBND TP.Hà Nội đề xuất HĐND thành phố điều chỉnh phương án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo hướng rút ngắn chiều dài cầu xuống 4,18 km (giảm 1,42 km), điểm đầu cầu là ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn.

Cạnh đó, tổng vốn đầu tư dự án nâng lên mức 16.226 tỉ đồng, tăng 266 tỉ đồng.

Ngoài ra, UBND TP.Hà Nội đề xuất phân chia dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo thành 2 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 2.1 sẽ đầu tư xây dựng cải tạo đường Cổ Linh - Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2.2 sẽ đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao thanh toán bằng quỹ đất (hợp đồng BT đổi đất lấy hạ tầng).

Trong tờ trình, UBND TP.Hà Nội đề xuất phương thức thanh toán cho nhà đầu tư tư nhân bỏ tiền xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là 4 khu đất. Vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị dự kiến quỹ đất thanh toán, phương pháp thanh toán sẽ được xác định chính thức khi dự án được trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

4 khu đất được đề xuất đổi cho nhà đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo gồm: khu đất 25,4 ha tại xã Phù Đổng; khu đất 56 ha tại xã Đông Anh; khu đất 49 ha tại xã Đông Anh; một phần khu đất tại 2 xã Phù Đổng và Đông Anh (quy mô diện tích đề xuất nghiên cứu khoảng 505 ha).

Các dự án giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo sẽ giao các phường Hồng Hà, Long Biên làm chủ đầu tư.

Dự kiến tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đầu tư đối tác công tư PPP sẽ được HĐND TP.Hà Nội họp, xem xét tại kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề; dự kiến diễn ra trong tháng 9).

Theo Quy hoạch phát triển GTVT Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội sẽ có 17 cây cầu vượt sông Hồng. Hiện đã có 8 cầu được xây dựng, gồm: Long Biên, Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy giai đoạn 1, Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Thăng Long, Nhật Tân và cầu Vĩnh Thịnh.

9 cầu đang và sẽ được xây dựng trong thời gian tới, gồm: cầu Thượng Cát và 2 đầu cầu, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thăng Long mới, Ngọc Hồi, Phú Xuyên.

Khám phá thêm chủ đề

cầu Trần Hưng Đạo đổi đất lấy hạ tầng hợp đồng BT cầu qua sông Hồng hà nội họp HĐND TP.Hà Nội
