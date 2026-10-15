Hà Nội nâng cao công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản

Trong công văn, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phân cấp.

Hệ thống HanoiCheck dùng để truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

UBND các xã, phường tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản trên địa bàn theo phân công, phân cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh, chú trọng cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và hoạt động kinh doanh nông sản, thủy, hải sản tại các chợ.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ tập trung, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Về truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Tiếp tục duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống HanoiCheck; chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu về cơ sở sản xuất, kinh doanh và sản phẩm, phục vụ quản lý, kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đề xuất nâng cấp phần mềm, báo cáo UBND Thành phố xem xét.

Thành phố cũng giao UBND các xã, phường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội rà soát, cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội