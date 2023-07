Hà Nội nóng hầm hập, phố đi bộ hồ Gươm 'vắng tanh như chùa bà Đanh'

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 1.7, ở Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 55 - 65%.

Phố Hàng Bài (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) vắng người trong chiều nay 1.7 BẠCH KÝ MINH

Tại Hà Nội, lúc 13 giờ, nhiệt độ dao động phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nền nhiệt đo được ở mặt đường lên đến khoảng 50 độ C.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều cùng ngày tại phố đi bộ hồ Gươm rất vắng vẻ, khác hẳn so với hình ảnh đông đúc, nhộn nhịp thường thấy vào những dịp lễ hay cuối tuần.

Trong phần lớn thời gian của buổi chiều hôm nay, các tuyến phố đi bộ thưa thớt bóng người. Các gian hàng lưu niệm, các khu cho thuê xe đồ chơi không một vị khách, các gian vẽ ký họa cũng bỏ trống.

Khoảng 14 giờ 30, các tuyến đường xung quanh phố đi bộ đều vắng người BẠCH KÝ MINH

Do nắng nóng, chỉ còn lác đác một vài người dân đi dạo trên vỉa hè và một số người bán hàng rong BẠCH KÝ MINH

Khu vực ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài lúc 15 giờ BẠCH KÝ MINH

Phố Đinh Tiên Hoàng vắng tanh lúc 15 giờ 30 BẠCH KÝ MINH

Các khu vui chơi trên phố đi bộ cũng không có khách, hàng hóa được xếp gọn gàng, ngay ngắn BẠCH KÝ MINH

Lác đác một vài người dân chụp ảnh tại khu vực có bóng cây râm mát ĐÌNH HUY

Những gian hàng vẽ tranh, viết chữ vắng bóng khách BẠCH KÝ MINH

Theo dự báo, nắng nóng ở Hà Nội còn kéo dài trong nhiều ngày tới BẠCH KÝ MINH