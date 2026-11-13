Hà Nội phấn đấu bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương trong tháng 11

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai công tác rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường về các xã, phường quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành cắm mốc giới rừng; đồng thời bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương quản lý trong tháng 11 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Báo cáo tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở đã thành lập Tổ công tác liên ngành tổ chức xác định ranh giới, hướng dẫn các địa phương thực hiện cắm mốc đất rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ công tác đã làm việc trực tiếp và hướng dẫn 25 xã, phường thu thập, tài liệu pháp lý, chuẩn hóa bản đồ đã hình thành qua các thời kỳ để xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, phục vụ cắm mốc và quản lý Nhà nước về đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn 25 xã, phường có đất lâm nghiệp. Kết quả đến nay, tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp đã hoàn thành rà soát là 29.108,62 ha.

Cũng theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng số mốc giới rừng thiết kế phê duyệt là 6.150 mốc. Trong đó, số mốc đã cắm được là 2.385 mốc (đạt khoảng 39%), số mốc dự kiến có thể cắm được là 722 mốc, số mốc chưa cắm được do vướng mắc, chồng lấn là 3.043 mốc. Hiện, có 7.367,51 ha được đề xuất bàn giao về các xã, phường quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường về địa phương quản lý là hai nhiệm vụ rất quan trọng, được Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các xã, phường tập trung thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11.2026.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội