Hà Nội phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 25.8

Đã hoàn thành hơn 1 triệu thửa đất "đúng - đủ - sạch - sống"

Ngày 16.7, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố; nhằm rà soát kết quả triển khai chiến dịch 45 ngày, đồng thời thống nhất các giải pháp tăng tốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố.

Hà Nội đã hoàn thành hơn 1 triệu thửa đất đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau hơn hai tuần triển khai chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, các sở, ngành và 126 xã, phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cho các địa phương, công an cấp xã và các đơn vị liên quan; thành lập 5 tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Sở cũng đã ban hành kế hoạch; đồng thời cung cấp phần mềm "thửa đất số", bản đồ địa chính và các ứng dụng phục vụ cập nhật dữ liệu.

Đến nay, về cơ bản UBND các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác với sự tham gia của lãnh đạo UBND, các phòng chuyên môn, công an cấp xã và lực lượng ở cơ sở để tổ chức thực hiện.

Kết quả bước đầu cho thấy, thành phố đã hoàn thành hơn 1 triệu thửa đất đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống"; đồng thời tiếp tục "làm giàu, làm sạch" và khớp nối dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, hồ sơ quét để từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn thành phố.

Bên cạnh đó, hơn 2,1 triệu thửa đất và căn hộ đã được xác minh, định danh chủ sử dụng, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng quan trọng để chuẩn hóa thông tin phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính…

Thời gian tới, thành phố tập trung hoàn thành mục tiêu đối với khoảng 2,25 triệu thửa đất đã có dữ liệu; tiếp tục làm giàu, làm sạch và khớp nối ba khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét; hoàn thiện việc chuyển đổi dữ liệu theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời đẩy nhanh đo đạc bổ sung, phủ kín bản đồ địa chính tại các khu vực còn thiếu; tiếp tục chuẩn hóa, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời di trú toàn bộ cơ sở dữ liệu sang Trung tâm dữ liệu dùng chung của thành phố, bảo đảm cơ sở dữ liệu luôn "đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số của thủ đô.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp ẢNH: PHẠM LINH

Hoàn thành sở dữ liệu đất đai, phục vụ phát triển chính quyền số

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ngành ngay sau khi thành phố phát động chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Kết quả bước đầu cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Để bảo đảm tiến độ, Phó chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trong tuần này xây dựng kế hoạch hoàn thành đối với từng xã, phường trên cơ sở thực trạng, khối lượng công việc và điều kiện cụ thể của từng địa bàn; xác định rõ lộ trình theo từng tuần, trình UBND thành phố phê duyệt trước đầu tuần tới.

Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố chậm nhất vào ngày 25.8. Đây sẽ là căn cứ để kiểm điểm tiến độ hằng tuần và đánh giá trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương.

Phó chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát toàn bộ hệ thống phần mềm, đường truyền, bảo đảm vận hành thông suốt, không để xảy ra tình trạng nghẽn hoặc gián đoạn trong quá trình cập nhật dữ liệu.

Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm kế hoạch đã thống nhất, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của Hà Nội trước ngày 25.8, bảo đảm dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống", kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển chính quyền số của thủ đô.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.