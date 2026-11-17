Kế hoạch nhằm cụ thể hóa đề án 282/QĐ-UBND, chuyển dịch cơ cấu kinh tế làng nghề từ sản xuất đơn thuần sang kinh tế sáng tạo, tuần hoàn và đa giá trị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển du lịch di sản và kinh tế xanh tại X.Phượng Dực ẢNH: XÃ PHƯỢNG DỰC

Trọng tâm của chương trình là tháo gỡ các điểm nghẽn về số hóa quy trình quản trị, dán tem QR truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và liên kết đưa du khách về trải nghiệm du lịch di sản tại Phượng Dực, Sơn Tây và các địa phương lân cận.



Đồng thời, sự kiện mở ra không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, nghệ nhân, hợp tác xã với các doanh nghiệp công nghệ, đơn vị lữ hành du lịch và xuất khẩu.

Dự kiến, chương trình được tổ chức trong quý 4/2026, gồm hai hoạt động chính.

Một là tổ chức hội nghị chuyên đề (1 ngày) tại hội trường UBND các xã, phường nơi tổ chức diễn đàn. Hội nghị dự kiến khoảng 150 - 200 đại biểu, tập trung thảo luận chuyên sâu về hai chuyên đề: chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; du lịch di sản và kinh tế xanh - tuần hoàn.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi số, kết nối lữ hành du lịch và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Hai là tổ chức không gian trải nghiệm sản phẩm làng nghề tiêu biểu tại trung tâm xã, phường nơi tổ chức. Thời gian là 3 ngày với quy mô khoảng 3.000 m2 với 4 khu vực chức năng, gồm: khu tư vấn chuyển đổi số làng nghề, khu trưng bày sản phẩm xanh và sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao, khu trình diễn nghề truyền thống kết hợp không gian làng quê để du khách trực tiếp thực hành và khu giao thương B2B kết nối xuất khẩu, ẩm thực đặc sản.

Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, phát hành sổ tay điện tử hướng dẫn truy xuất nguồn gốc, kết nối tuyến du lịch làng nghề.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.