Hà Nội phát triển nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ chứa

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 5.11.2026 về phát triển nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ chứa tại địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.

Hồ Đồng Đò tại xã Kim Anh ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo kế hoạch, phạm vi triển khai tập trung vào hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông và 28 hồ chứa thủy lợi do thành phố quản lý theo phân cấp, trong đó ưu tiên rà soát, đánh giá điều kiện, xác định khả năng và hình thức nuôi trồng thủy sản phù hợp đối với từng hồ.

Mục tiêu chung là phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sinh thái, hiệu quả, an toàn, bền vững, không ảnh hưởng đến chức năng sông, hồ, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị.

Việc phát triển cũng gắn với bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo cảnh quan, phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân sinh sống tại khu vực nông thôn, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và mục tiêu tăng trưởng.

Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu trên 50% cơ sở, hộ nuôi tại các hồ chứa được tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc tham gia chuỗi liên kết; trên 20% số cơ sở nuôi lồng bè trên sông, hồ chứa áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP hoặc tương đương).

Đồng thời sử dụng vật liệu làm lồng bè thân thiện với môi trường; 100% cơ sở nuôi tại các hồ chứa truy xuất nguồn gốc, được kiểm soát môi trường và an toàn thực phẩm…

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố sẽ tập trung điều tra, khảo sát hiện trạng các hồ chứa, bao gồm diện tích mặt nước, độ sâu, chế độ thủy văn, điều tiết nước, địa hình đáy hồ, nguồn nước cấp và chất lượng môi trường xung quanh.

Trên cơ sở đó, xác định danh mục hồ có thể nuôi lồng bè, hồ phù hợp với hình thức thả nuôi trực tiếp; nghiên cứu lựa chọn đối tượng, mật độ và hình thức nuôi phù hợp với điều kiện từng hồ, ưu tiên các loài có giá trị kinh tế cao như cá trắm đen, cá lăng vàng.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội