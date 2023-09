Hà Nội: Q.Tây Hồ cấp phép 5 tầng, ông Nghiêm Quang Minh xây chung cư mini 8 tầng

Trao đổi với Thanh Niên ngày 21.9, một lãnh đạo UBND Q.Tây Hồ cho biết, trên địa bàn quận này có một công trình cấp phép cho bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đứng chung tên với ông Nguyễn Văn Ng.



Chung cư mini 8 tầng của bị can Nghiêm Quang Minh và ông Ng. trong con ngõ trên địa bàn P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội NGUYỄN TRƯỜNG

Vị lãnh đạo này cũng xác nhận, giấy phép xây dựng được cấp cho công trình là nhà ở riêng lẻ, quy mô 5 tầng, 1 lửng, 1 tum nhưng chủ đầu tư đã xây dựng thành 8 tầng rồi chuyển nhượng hoặc cho thuê các căn hộ trong tòa nhà.

"Tiến hành kiểm tra, tổ công tác nhận thấy chung cư mini này có nhiều bất cập về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nên đã yêu cầu khắc phục, bổ sung biển báo, các dụng cụ và lối thoát hiểm thứ 2; tiến hành tháo dỡ các hạng mục không đảm bảo yêu cầu PCCC. Địa phương cũng đã mời các cư dân và ông Ng., người đồng sở hữu công trình, đến tuyên truyền, ký cam kết. Liên quan đến trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, quận đang tiến hành rà soát, làm rõ", vị lãnh đạo này nói.

Hàng loạt chung cư mini xây vượt tầng của bị can Nghiêm Quang Minh

Về giải pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong thời gian tới, lãnh đạo UBND Q.Tây Hồ cho biết, nội dung nào trong thẩm quyền của quận thì quận sẽ làm. Nội dung nào quá thẩm quyền thì quận sẽ báo cáo thành phố. Ngoài ra, trước 30.10, Q.Tây Hồ sẽ có báo cáo gửi TP.Hà Nội về "bức tranh" tổng thể liên quan đến chung cư mini, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn.

Tòa nhà có 45 căn hộ với khoảng 100 người đang cư trú. Riêng tầng 1 được thiết kế 2 phòng và làm nơi để xe. NGUYỄN TRƯỜNG

Qua tìm hiểu, vào tháng 1.2016, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó chủ tịch UBND Q.Tây Hồ (chuyển công tác từ tháng 11.2022), đã ký giấy phép xây dựng số 9, cấp cho đồng sử dụng là ông Nghiêm Quang Minh và ông Ng. Theo giấy phép, diện tích đất ở là hơn 310 m2, tại số 95 ngõ 378 đường Thụy Khuê (P.Bưởi, Q.Tây Hồ). Công trình có 5 tầng kèm tầng lửng và tầng tum, nhưng chủ đầu tư đã xây thành 8 tầng.

Ngày 21.9, Thanh Niên đã liên hệ qua điện thoại đến ông Nguyễn Lê Hoàng để tìm hiểu các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước do nguyên Phó chủ tịch UBND Q.Tây Hồ phụ trách. Tuy nhiên, ông Hoàng từ chối thông tin vì đã chuyển công tác, đồng thời không có hồ sơ, giấy tờ liên quan trong tay.

Vụ cháy chung cư mini: Dự kiến chi trả bảo hiểm trên 10 tỉ đồng

Như đã phản ánh, tối 12.9, chung cư mini 9 tầng ở số 37, ngõ 29/70 Khương Hạ (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Công trình này được ông Nghiêm Quang Minh xây vượt 3 tầng so với giấy phép được cấp. Ngày 13.9, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Minh để điều tra về tội vi phạm quy định về PCCC.

Đáng chú ý, ông Minh còn là chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép tại các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Tây Hồ… Tại Q.Thanh Xuân, ông Minh có ít nhất 6 công trình được cấp phép; Q.Đống Đa và Q.Tây Hồ đều có 1 công trình.

Theo nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, ở Hà Nội hiện có rất nhiều chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép, đằng sau mỗi công trình này là cả một thế lực "chống lưng" cho chủ đầu tư.

Đồng tình với ý kiến của nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng bị can Minh có người "chống lưng" nên đã xây dựng hàng loạt chung cư mini vượt tầng trong suốt thời gian dài mà không bị cưỡng chế phá dỡ. Do đó, đại biểu Hòa đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ ai "chống lưng", ai bao che, ai cho phép ông Minh xây vượt tầng mà không bị xử lý, hoặc xử lý theo kiểu phạt cho tồn tại, không cưỡng chế.