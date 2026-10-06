Hà Nội quyết liệt triển khai các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí

Thông tin tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3.2026 vào chiều 5.10, ông Nguyễn Minh Tấn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết ô nhiễm môi trường được xác định là một trong những điểm nóng của thủ đô. Thời gian qua, Thành phố chú trọng triển khai các biện pháp tổng thể để giảm thiểu ô nhiễm, nhất là đối với môi trường không khí.

Ông Nguyễn Minh Tấn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, phát biểu tại họp báo ẢNH: HỮU HƯNG

Cụ thể, Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách nhằm tăng cường công tác quản lý, xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm. Đồng thời, dựa trên kinh nghiệm từ các thành phố lớn trên thế giới, thành phố tổ chức các vùng phát thải thấp tác động lên phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc và các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng đang được hoàn thiện, giúp xác định rõ những nguồn thải trọng tâm đến từ hoạt động giao thông, xây dựng và khu công nghiệp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và nâng cao nhận thức cộng đồng, chất lượng không khí trên địa bàn thủ đô đã có những bước cải thiện rõ rệt. Thống kê từ ngày 1.1 - 29.9 cho thấy tỷ lệ số ngày chất lượng không khí đạt mức tốt và trung bình đạt 74,42%, tiến rất gần tới chỉ tiêu 75% đặt ra cho cả năm.

Dù đạt kết quả tích cực, ông Tấn nhận định không thể chủ quan. Theo quy luật hàng năm, thời điểm ô nhiễm không khí đỉnh điểm thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 3 năm sau.

Xác định giải quyết ô nhiễm môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cho đợt cao điểm ứng phó, tập trung kiểm soát chặt 3 nguồn ô nhiễm chính: nguồn bụi từ giao thông, nguồn bụi từ hoạt động xây dựng và nguồn bụi từ việc đốt mở không kiểm soát trong mùa thu hoạch.

Thành phố Hà Nội yêu cầu chính quyền địa phương giám sát chặt bằng các công cụ hiện đại, xử phạt nghiêm nhằm chấm dứt tình trạng đốt mỡ không kiểm soát và quản lý chặt những gói thầu vệ sinh môi trường, tăng tần suất tưới nước rửa đường trên các tuyến giao thông chính.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội