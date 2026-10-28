Hà Nội quyết tâm đi đầu trong kiểm soát ô nhiễm không khí, thích ứng đô thị

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội sẽ nâng cao toàn diện năng lực quản trị môi trường, phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho đời sống nhân dân cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Hà Nội sẽ tập trung xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường sống ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thành phố tập trung xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường sống và ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học. Đặc biệt, Hà Nội quyết tâm trở thành địa phương đi đầu trong kiểm soát ô nhiễm không khí, thích ứng đô thị và quản trị môi trường dựa trên dữ liệu.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô hướng tới môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên, sở hữu hệ thống quản trị hiện đại, dữ liệu liên thông cùng khả năng chống chịu cao. Kinh tế xanh, tuần hoàn và carbon thấp sẽ trở thành phương thức phát triển trụ cột, đóng góp tích cực vào mục tiêu Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.

Nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, Hà Nội chuyển mạnh từ "ứng phó thụ động" sang "chủ động phòng ngừa", từ "quản lý hành chính" sang "quản trị hiện đại" dựa trên dữ liệu, rủi ro và sức chịu tải.

Để đảm bảo nguồn lực thực hiện, Kế hoạch chú trọng đầu tư hạ tầng thoát nước, chống ngập, xử lý nước thải, thu gom tái chế rác thải và mạng lưới quan trắc dự báo. Thành phố đa dạng hóa các công cụ tài chính xanh, trái phiếu xanh đô thị, tín dụng xanh; đồng thời chuẩn bị hạ tầng dữ liệu và năng lực kiểm kê để tham gia thị trường carbon. Nguồn thu từ tín chỉ carbon sẽ được ưu tiên tái đầu tư cho hạ tầng môi trường, giao thông xanh và năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền sẽ được đổi mới theo hướng xây dựng văn hóa tiêu dùng xanh, áp dụng nghiêm phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", gắn liền với phong trào thi đua nhân rộng các mô hình "xanh - sạch - đẹp" tại các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và tổ dân phố trên toàn địa bàn.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và môi trường Hà Nội.