Hà Nội ra mắt các đội hình tình nguyện mới

Ngày 25.6, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh" năm 2024 tại H.Đông Anh, TP.Hà Nội với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên. Đây là 2 trong 4 chiến dịch tình nguyện trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024.

Ban tổ chức cho biết chương trình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên công nhân, công chức, viên chức và chiến sĩ trẻ khối lực lượng vũ trang thủ đô trong tham gia thực hiện công trình, phần việc cho cộng đồng trong mùa hè tình nguyện.

Anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội trao tặng công trình cho cán bộ, chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch Hành quân xanh NHẬT NAM

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội ra mắt 5 đội hình tình nguyện cấp thành phố trong chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng", gồm: đội hình thanh niên tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đội hình tình nguyện xây dựng bản đồ ẩm thực thủ đô; đội hình tuyên truyền sản phẩm hàng Việt Nam và sản phẩm OCOP; đội hình tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn và đội hình đăng ký, sử dụng chữ ký số.

Ban tổ chức cũng ra mắt 5 đội hình tình nguyện trong chiến dịch "Hành quân xanh" gồm: đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ đăng ký cấp căn cước công dân, hộ chiếu; đội hình tuyên truyền phòng cháy tại khu dân cư; đội hình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và đội hình chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trao tặng nhiều công trình ý nghĩa

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội, Ban Thanh niên Công an TP.Hà Nội, Đoàn Thanh niên Khối Công nhân viên chức thủ đô và 10 cụm thi đua Công an TP.Hà Nội đã trao tặng 110 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt và quà tặng.

Ban tổ chức trao tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho em thiếu nhi xã Hải Bối và xã Xuân Canh NHẬT NAM

Các đơn vị cũng trao tặng 2 công trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" cho xã Hải Bối và xã Kim Chung; tặng 2 công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi cho các em thiếu nhi xã Hải Bối và xã Xuân Canh. Đồng thời, ban tổ chức tặng quà cho lực lượng công an 4 xã Kim Chung, Hải Bối, Xuân Canh, Võng La; tặng thuốc cho UBND xã Kim Nỗ.

Sau chương trình khai mạc, nhiều hoạt động có ý nghĩa trong chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" "Hành quân xanh" được triển khai: gian hàng bán hàng bình ổn giá; đặt đại lý bán hàng của VNPost; hướng dẫn sử dụng chữ ký số để đăng ký các dịch vụ trên trang dịch vụ công cho người dân; hướng dẫn cài đặt app EVN Hà Nội; tuyên truyền, giới thiệu ứng dụng Công dân Thủ đô số (i-Hanoi).