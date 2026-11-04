Hà Nội rà soát công tác chuẩn bị Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu 2026

Sáng 3.11, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại cuộc họp ẢNH: TÙNG NGUYỄN

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Hoa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, sự kiện có quy mô lớn với diện tích 10.000 m², được thiết kế thành 10 không gian chuyên đề (trưng bày Việt Nam, quốc tế, chuyển đổi số, Net-Zero...) cùng khu thương mại kết nối giao thương. Trong lần đầu tiên tổ chức tại thủ đô, Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương, Tour trải nghiệm quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội, trình diễn thời trang thủ công và các chương trình văn nghệ đặc sắc.

Thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác chuẩn bị, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chủ động thống nhất với Trung tâm Hoàng thành Thăng Long về địa điểm tổ chức; đồng thời hoàn thành thiết kế tổng thể để phục vụ việc lựa chọn nhà thầu thi công, dàn dựng sân khấu. Cùng với đó, Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thị Hoàng Yến cho biết đơn vị đã triển khai thông tin, mời các tổ chức quốc tế, bộ ngành cùng các tỉnh, thành phố tham dự.

Đến nay, sự kiện hiện nhận được sự hưởng ứng rất lớn với gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký 166 gian hàng quốc tế, cùng 24/34 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia gian hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các khâu chuẩn bị, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.