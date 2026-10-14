Hà Nội rà soát, dịch chuyển bớt cây hoa sữa ở khu dân cư

Ngày 14.10, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Hàng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau rà soát, ông Dũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt.

Hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên bản sắc đô thị thủ đô. Tuy nhiên tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị.

Các tuyến phố và đường tại Hà Nội ghi nhận có trồng cây hoa sữa gồm: Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt...

Theo hướng nghiên cứu đang được đặt ra, việc điều chỉnh sẽ dựa trên khảo sát thực tế từng tuyến phố, đánh giá mật độ cây, khoảng cách tới công trình, tình trạng sinh trưởng và mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng. Ý kiến của người dân tại khu vực liên quan là cơ sở quan trọng để xem xét phương án phù hợp.

Hồi năm 2019, các cơ quan của Hà Nội cũng đã đánh chuyển nhiều cây hoa sữa trên một số tuyến phố về khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn.

Đầu năm 2023, trong kế hoạch chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, chính quyền sở tại từng đề xuất di dời khoảng 80 cây hoa sữa để thay thế bằng cây khác phù hợp hơn, tránh mùi hương nồng nặc làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tuy nhiên, sau đó, việc di dời cây hoa sữa phải dừng lại vì có nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.