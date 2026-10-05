Hà Nội rà soát quy mô dự án safari Ba Vì của Sun Group

Chiều 5.9, thông tin tại buổi Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2026, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thị Thu Hằng thông tin về dự án safari ở Ba Vì do Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thuộc Tập đoàn Sun Group) đề xuất.

Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về UBND TP.Hà Nội quản lý ẢNH: VGP

Theo bà Hằng, trước đó, UBND thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư và thực hiện công khai thông tin trên website của sở theo quy định.

Sau khi thông tin đề xuất được đăng tải công khai, thành phố đã thành lập hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ chủ trương đầu tư, do đây là dự án thuộc nhóm A.

Trong quá trình thẩm định, hội đồng yêu cầu rà soát lại quy mô dự án, trong đó đặc biệt xem xét hiện trạng sử dụng đất và đánh giá tác động đối với các tổ chức, gia đình, hộ cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Việc rà soát được thực hiện nhằm xác định quy mô dự án phù hợp, bảo đảm nguyên tắc giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống của người dân, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trên cơ sở kết quả rà soát, quy mô đầu tư hiện được xác định sơ bộ khoảng 200 ha đất. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài chính lưu ý đây mới là con số sơ bộ, bởi quy mô và ranh giới chính xác của dự án phải được xác định trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong bước lập quy hoạch tiếp theo, các nội dung liên quan sẽ được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo quy định.

Về tiến độ hiện nay, Phó giám đốc Sở Tài chính cho biết hồ sơ dự án đang ở bước thẩm định chủ trương đầu tư để trình thành phố xem xét, phê duyệt. Sau bước này, dự án còn phải trải qua nhiều thủ tục, trong đó có việc lập quy hoạch chi tiết.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thuộc Tập đoàn Sun Group) có đề nghị được lựa chọn thực hiện dự án quần thể du lịch sinh thái (safari) Ba Vì theo trường hợp đặc biệt tại luật Thủ đô.

Theo đó, dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần có safari (vườn thú bán hoang dã) nằm tại xã Ba Vì. Dự án được đề xuất nghiên cứu đầu tư trên diện tích hơn 580 ha, thực hiện trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 khoảng 251 ha và giai đoạn 2 gần 330 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 10.000 tỉ đồng, trong đó, nhà đầu tư góp 1.500 tỉ đồng, còn lại là vốn huy động.