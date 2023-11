Hà Nội rét 18 độ C, người dân vẫn đội mưa chụp ảnh lúc sáng sớm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 13.11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc bộ và khu vực Bắc Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Đợt rét lần này, Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ.

Trời có mưa lạnh khiến người dân khá vất vả khi di chuyển trên đường ĐÌNH HUY

Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng nay trời Hà Nội chuyển rét với nền nhiệt khoảng 17 - 18 độ C. Nhiệt độ giảm 5 - 6 độ C cộng với gió mạnh và mưa khiến người dân chật vật di chuyển trên đường.

Khu vực hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng nay rất vắng vẻ do mưa rét. Nhưng một số người dân vẫn cầm ô hoặc mặc áo mưa đi dạo và chụp ảnh.

Ông Lê Ngọc Quang (67 tuổi, ở TP.HCM) cho biết ông rất thích không khí mùa đông tại Hà Nội nên đã rủ bạn bè chọn thời điểm Hà Nội chuyển sang mùa đông để du lịch.

"Đoàn của chúng tôi gồm 10 người, dự kiến sẽ đi chơi ở miền Bắc khoảng 10 ngày. Hôm nay, chúng tôi sẽ đi chơi ở trung tâm Hà Nội buổi sáng, chiều sẽ di chuyển lên H.Ba Vì. Hôm nay trời có mưa một chút nhưng không làm ảnh hưởng đến lịch trình của chúng tôi", ông Quang nói.

Nhóm của ông Lê Ngọc Quang chụp ảnh kỷ niệm ở hồ Gươm ĐÌNH HUY

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Đợt rét lần này, Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ. Đêm 13.11 là thời điểm lạnh nhất với nhiệt độ 16 độ C.

Một số người co ro khi ngồi trên xe dù đã mặc áo ấm ĐÌNH HUY

Học sinh thu mình dưới trời lạnh ĐÌNH HUY

Trà nóng vỉa hè là lựa chọn của nhiều người trong trời lạnh ĐÌNH HUY

Nhóm công nhân ngồi co ro trong lúc chờ việc làm ĐÌNH HUY

Khu vực hồ Gươm sáng nay rất vắng vẻ ĐÌNH HUY

Các chị, các cô đội ô, chụp ảnh bên hồ Gươm ĐÌNH HUY

Theo dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài trong 4 ngày nữa ĐÌNH HUY