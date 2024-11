Hà Nội rét nhất từ đầu mùa đông, người dân mặc thêm áo mưa mưu sinh

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 27.11, Hà Nội chuyển rét sâu, nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 độ C. Trên các tuyến phố gió đông bắc thổi mạnh khiến người dân cảm giác rõ cái lạnh tê tái của mùa đông.

Hà Nội đang trong những ngày rét nhất tính từ đầu mùa đông năm nay ẢNH: ĐÌNH HUY

Gió rét khiến nhịp sống chậm lại, người dân ra đường đều phải trang bị áo ấm, trùm khăn kín mít, còn những người thường xuyên lao động ngoài trời phải mặc thêm áo mưa giữ ấm.

Đa số người dân cho rằng, dù đây mới chỉ là đợt rét đầu tiên nhưng nhiệt độ đã giảm rất sâu. Chính vì vậy, họ nhận định mùa đông năm nay có thể đón rét kéo dài hơn bình thường.

Đang ngồi bán bánh gai ở khu vực chân cầu vượt Mễ Trì (P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Thanh (80 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, nghe được thông tin trời rét qua tivi, sáng nay bà phải mặc áo mưa ngồi bán hàng.

Mỗi ngày, bà Thanh ngồi khoảng 15 tiếng ở chân cầu này và bán được khoảng 30 - 50 chiếc bánh. Đây là khu vực hút gió nên bà thường xuyên phải thu mình lại dù đã mặc áo mưa để chống rét.

Bà Nguyễn Thị Thanh phải mặc áo mưa để tránh rét ẢNH: ĐÌNH HUY

"Ở nhà tôi không có việc gì làm nên dù nắng hay mưa rét tôi đều nhờ các con đưa ra đây bán hàng. Hôm nay trời rét, người dân ít mua hàng hơn trước", bà Thanh nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và phía bắc miền Trung trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này phổ biến từ 16 - 18 độ C, vùng núi 12 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây rét từ 26.11 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 18 độ C. Thời gian rét đỉnh điểm của thủ đô sẽ kéo dài từ nay đến 30.11 với nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 15 độ C.

Người dân đi đường cảm nhận rõ rệt cái rét đầu mùa đông ẢNH: ĐÌNH HUY

Những tài xế xe ôm công nghệ và người dân làm việc ở ngoài trời mặc thêm áo mưa để tránh gió rét ẢNH: ĐÌNH HUY

Tài xế xe ôm công nghệ trùm kín trong lúc đợi khách ẢNH: ĐÌNH HUY

Một số người dân uống trà ở lề đường hoặc vỉa hè phải thu mình lại ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân đi xe đạp bịt kín để bảo đảm sức khỏe ẢNH: ĐÌNH HUY

Những khu vực hút gió khiến người đi bộ, đứng đợi xe buýt co ro vì gió rét ẢNH: ĐÌNH HUY

Một số người lao động cũng than "thời tiết đã không rét thì thôi, đã rét thì rét rất sâu" ẢNH: ĐÌNH HUY