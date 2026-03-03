Hà Nội rực rỡ cờ hoa sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Quanh khu vực hồ Gươm, biểu trưng về ngày bầu cử 15.3 cùng cờ Tổ quốc, cờ Đảng nổi bật với sắc đỏ chủ đạo
ẢNH: TUẤN MINH
Thông điệp chào mừng ngày hội bầu cử 15.3 rộn ràng khắp các tuyến phố chính ở Hà Nội
ẢNH: TUẤN MINH
Nơi niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được dán công khai tại khu vực bỏ phiếu số 10, P.Ba Đình (Hà Nội)
ẢNH: TUẤN MINH
Biểu ngữ cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo dọc tuyến phố Điện Biên Phủ. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 15.3 tới đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri Hà Nội và cả nước sẽ trực tiếp thực hiện nghĩa vụ công dân, phát huy quyền làm chủ để bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới
ẢNH: TUẤN MINH
Trong kỳ bầu cử lần này, TP.Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với tổng số 54 người ứng cử, qua đó cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 32 đại biểu. Đối với HĐND cấp thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn địa bàn được chia thành 31 đơn vị bầu cử, với 205 người ứng cử để lựa chọn ra 125 đại biểu.
Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 TP.Hà Nội, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đồng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.
Ngoài ra, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội còn có quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu...
