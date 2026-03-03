Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Ngày hội bầu cử

Hà Nội rực rỡ cờ hoa sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Tuấn Minh
Tuấn Minh
03/03/2026 06:58 GMT+7

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của cờ, hoa, pano khắp các tuyến phố trung tâm đến từng ngõ nhỏ, sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào ngày 15.3.

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào những ngày này, khắp các tuyến phố và nhiều địa điểm mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, chính trị quan trọng của Hà Nội như: quảng trường Ba Đình, hồ Gươm, trụ sở cơ quan, công viên... biểu trưng chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bố trí trang trọng

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 2.

Khẩu hiệu về ngày hội bầu cử 15.3 được lắp đặt trước trụ sở UBND TP.Hà Nội, chào đón sự kiện chính trị quan trọng của đất nước

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 3.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 4.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 5.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 6.

Quanh khu vực hồ Gươm, biểu trưng về ngày bầu cử 15.3 cùng cờ Tổ quốc, cờ Đảng nổi bật với sắc đỏ chủ đạo

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 7.

Màn hình lớn ở tòa nhà Tràng Tiền Plaza phát thông tin về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Quan sát sự thay đổi của phố phường những ngày qua, anh Bùi Minh Hoàng (28 tuổi, P.Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ rất ấn tượng với công tác trang trí. Theo anh Hoàng, các thiết kế pano, áp phích không chỉ đẹp mắt, đa dạng mà còn mang lại cảm giác gần gũi, qua đó thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng của thủ đô cho ngày hội bầu cử sắp tới

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 8.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 9.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 10.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 11.

Thông điệp chào mừng ngày hội bầu cử 15.3 rộn ràng khắp các tuyến phố chính ở Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 12.

Không khí hướng về ngày toàn dân đi bầu cử 15.3 không dừng ở các tuyến phố trung tâm mà còn hiện hữu trong những khu phố, ngõ nhỏ

TUẤN MINH

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 13.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 14.

Nơi niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được dán công khai tại khu vực bỏ phiếu số 10, P.Ba Đình (Hà Nội)

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 15.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI năm 2026 - Ảnh 16.

Biểu ngữ cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo dọc tuyến phố Điện Biên Phủ. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 15.3 tới đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri Hà Nội và cả nước sẽ trực tiếp thực hiện nghĩa vụ công dân, phát huy quyền làm chủ để bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới

ẢNH: TUẤN MINH

Trong kỳ bầu cử lần này, TP.Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với tổng số 54 người ứng cử, qua đó cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 32 đại biểu. Đối với HĐND cấp thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn địa bàn được chia thành 31 đơn vị bầu cử, với 205 người ứng cử để lựa chọn ra 125 đại biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 TP.Hà Nội, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đồng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Ngoài ra, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội còn có quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu...


https://thanhnien.vn/danh-sach-n...

