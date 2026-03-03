Hà Nội rực rỡ cờ hoa sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Trong kỳ bầu cử lần này, TP.Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với tổng số 54 người ứng cử, qua đó cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 32 đại biểu. Đối với HĐND cấp thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn địa bàn được chia thành 31 đơn vị bầu cử, với 205 người ứng cử để lựa chọn ra 125 đại biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 TP.Hà Nội, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đồng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Ngoài ra, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội còn có quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu...