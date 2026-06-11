Hà Nội rút đề xuất hỗ trợ 5 triệu khi người dân chuyển đổi xe máy xăng

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình kèm dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Trong dự thảo nghị quyết mới, Hà Nội chỉ đề xuất hỗ trợ với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong dự thảo, thành phố đề xuất sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một lần tương ứng với một xe mô tô, xe gắn máy tối đa không quá 20 triệu đồng.

Để được nhận hỗ trợ, Hà Nội quy định cá nhân thuộc hộ nghèo phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực; chuyển đổi phương tiện giao thông xanh từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2027.

Cạnh đó, cần hoàn thành chuyển nhượng, chuyển giao, đưa phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũ ra khỏi vùng phát thải thấp hoặc áp dụng biện pháp xử lý khác và hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới.

Cùng với hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh, dự thảo đưa ra chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị.

Cụ thể, thành phố sẽ miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) cho người di chuyển trong Vành đai 1 kể từ ngày 1.1.2027 đến hết ngày 31.12.2027.

Thành phố miễn tiền vé đến hết ngày 31.12.2030 cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch) hoặc đường sắt đô thị trên toàn địa bàn thành phố trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị xã hội đặc biệt của đất nước và của thành phố.

Trước đó, Hà Nội đã nhiều lần lấy ý kiến vào dự thảo hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, đưa ra mức hỗ trợ cho tất cả cá nhân chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe điện.

Dự thảo về hỗ trợ hồi tháng 5 quy định, cá nhân sử dụng xe máy xăng, thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên, nếu chuyển đổi sang xe máy điện được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, nhưng không quá 5 triệu đồng.

Riêng cá nhân thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi, nhưng không quá 20 triệu đồng; người thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi, nhưng không quá 15 triệu đồng.

Giải thích việc thay đổi chính sách hỗ trợ, Sở Xây dựng cho rằng quan điểm khi xây dựng chính sách cần hướng tới các tổ chức, cá nhân chịu tác động ảnh hưởng lớn, trong đó đặc biệt là các nhóm yếu thế, nhóm sử dụng xe máy, ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch gắn với sinh kế hàng ngày.

Vì vậy, trong dự thảo nghị quyết lần đầu, đối tượng, phạm vi được hưởng chính sách hỗ trợ cũng như các chính sách hỗ trợ đa dạng (người nghèo, cận nghèo, xe công nghệ, người dân cư trú, doanh nghiệp kinh doanh vận tải...).

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, thẩm tra của Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội cho rằng, việc có nhiều đối tượng được hưởng chính sách sẽ tác động lớn đến khả năng cân đối nguồn lực của thành phố, tiềm ẩn nguy cơ khó kiểm soát cũng như công bằng cho người dân và cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng.

Từ thực tế nêu trên, tiếp thu các ý kiến và để đảm bảo việc triển khai nghị quyết này được đồng bộ với nghị quyết Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, trước mắt chính sách hỗ trợ thu gọn lại, ưu tiên cho cá nhân thuộc hộ nghèo.

Liên quan đến Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, sau 2 lần bị trì hoãn, dự kiến nội dung này sẽ được HĐND TP.Hà Nội xem xét tại kỳ họp thứ 4, diễn ra từ ngày 12.6.