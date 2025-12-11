Hà Nội sắp mở Sàn giao dịch công nghệ - bệ phóng cho 'kinh tế niềm tin'

Tại Diễn đàn Quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VCG Forum 2025) với chủ đề "Khai phá tiềm năng tài sản số" diễn ra chiều 10.12 tại Hà Nội, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hà Nội cho biết vào ngày 22.12, thành phố sẽ chính thức vận hành Sàn giao dịch công nghệ. Đặc biệt sẽ tích hợp thêm chức năng Sàn giao dịch tài sản số vào hệ thống này, tận dụng cơ chế đặc thù của luật Thủ đô (sửa đổi).

Đây được xem là bước đi táo bạo nhằm đưa tài sản số thoát khỏi "vùng xám", trở thành một kênh dẫn vốn chính thống dựa trên nền tảng công nghệ minh bạch. Để hiện thực hóa điều này, Hà Nội chuẩn bị ban hành 6 nghị quyết quan trọng, trong đó có cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) cho 4 lĩnh vực ưu tiên gồm: tài sản số, công nghệ tài chính, đô thị thông minh và ứng dụng dữ liệu.

Các chuyên gia nhận định Việt Nam cần những động lực tăng trưởng mới, thị trường mới và một trong số đó là tài sản số, tài sản mã hóa Ảnh: Anh Quân

Đánh giá về tiềm năng công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực này, ông Nguyễn Phú Dũng, đồng sáng lập tập đoàn PILA kiêm thành viên Hội đồng đầu tư quỹ Solaris Impact thuộc Pacific Bridge Capital, nhận định cơ hội lớn nhất không nằm ở tài sản số thuần túy mà là tài sản thực được mã hóa (RWA).

"Thế mạnh của Việt Nam nằm ở RWA, thông qua việc mã hóa, 'hóa lỏng' tài sản thực là những thứ Việt Nam sở hữu độc nhất, ví như vịnh Hạ Long, đảo Phú Quốc hay văn hóa ẩm thực. Công nghệ blockchain được xem là hạ tầng chiến lược quốc gia để làm chủ và triển khai loại hình này. Nền tảng blockchain quốc gia sẽ tạo ra lớp dữ liệu tin cậy, từ đó sinh ra các lớp tài chính số và kinh tế số", ông Nguyễn Phú Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dũng, sự dịch chuyển từ các hoạt động tự phát sang một thị trường có quản lý đòi hỏi sự kiến tạo của "kinh tế niềm tin". Các chuyên gia tại diễn đàn cho rằng tài sản số chỉ thực sự có giá trị bền vững khi được xây dựng trên "niềm tin số", được củng cố bằng hai trụ cột: một là hành lang pháp lý (như Nghị quyết 05 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa) và hai là sự đồng bộ về hạ tầng công nghệ (blockchain, định danh số, bảo mật).

Công nghệ giúp quá trình thẩm định, lưu ký và giám sát trở nên minh bạch, bất biến. Khi đó, tài sản số mới thực sự đáp ứng được các điều kiện nền tảng để giao dịch an toàn tương tự như bất động sản hay chứng khoán.

Với mục tiêu đưa kinh tế số chiếm ít nhất 40% GRDP vào giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đang "đốt đuốc" tìm kiếm các kiến trúc sư trưởng về dữ liệu, phần cứng và bán dẫn. Thành phố cam kết không nhìn lại phía sau mà hướng tới các chuẩn mực quốc tế, sẵn sàng cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nơi công nghệ và pháp lý song hành.