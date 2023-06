Hà Nội sắp nắng nóng 4 ngày liên tiếp, sau đó mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 13.6 và ngày 14.6, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.6 đến 15 giờ ngày 14.6 đã có một số nơi ở vùng núi Tây Bắc ghi nhận trên 120 mm.

Theo dự báo, trong 24 - 48 giờ tới, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Từ ngày 15.6 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong thời gian này, khu vực Trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có nắng nóng.

Ngày 16.6, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung ở khu vực vùng núi và trung du). Ngày và đêm 17.6 và từ đêm 19.6, vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác. Từ khoảng ngày 22.6, mưa giông có khả năng mở rộng ra toàn Bắc bộ.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ ngày 17.6 có nắng nóng, từ ngày 18 - 21.6, có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Trong khi đó, Trung bộ từ ngày 17.6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; Tây nguyên và Nam bộ chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 27 - 37 độ C; trong đó, nhiệt độ cao nhất được dự báo sẽ xuất hiện vào các ngày 18 - 20.6, ở mức 37 độ C.