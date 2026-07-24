Hà Nội sẽ hỗ trợ người thu nhập thấp đổi xe máy không đạt chuẩn khí thải

Chủ trương nêu trên thể hiện trong Công văn số 3676 vừa được Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường ký, ban hành nhằm thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Hà Nội tính hỗ trợ người thu nhập thấp đổi xe máy không đạt chuẩn khí thải ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong công văn, Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng xây dựng phương án phát triển hệ thống các cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu kiểm định trên địa bàn, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm định khí thải xe máy trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; tiếp nhận thông tin cơ sở kiểm định, dữ liệu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ Bộ Xây dựng với Công an TP.Hà Nội để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và xử phạt vi phạm hành chính.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp trong việc thay thế phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng, có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng mức khí thải trên địa bàn quản lý; xây dựng phương án bố trí nguồn lực để miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn.

Công an TP.Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, kiểm soát xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tuân thủ mức khí thải quy định tại Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg và vùng phát thải thấp; căn cứ dữ liệu kiểm định được Cục Đăng kiểm Việt Nam chia sẻ để xử lý các trường hợp vi phạm quy định về mức khí thải theo quy định…

Sở Tài chính phối hợp Bộ Tài chính tham gia góp ý, xây dựng chính sách ưu đãi về thuế, phí; chính sách hỗ trợ về tài chính trực tiếp, gián tiếp để phát triển cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, hỗ trợ người sử dụng chuyển đổi phương tiện (khi có yêu cầu).

Hà Nội cũng giao Sở KH-CN làm việc với Bộ KH-CN thực hiện nghiên cứu, rà soát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu để sửa đổi, bổ sung phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải. Kiểm định phương tiện đo khí thải theo quy định của pháp luật về đo lường đáp ứng việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải và quy định về vùng phát thải thấp.

Quy định chi tiết 4 mức khí thải đối với ô tô, xe gắn máy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNNMT) ẢNH: PHAN HẬU

Từ 1.7.2027, kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội, TP.HCM

Theo Quyết định số 13/2026, từ 1.7.2027 bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe máy đối với Hà Nội, TP.HCM. Từ ngày 1.7.2028 thực hiện kiểm định khí thải xe máy đối với các thành phố trực thuộc trung ương: Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ. Từ 1.7.2030, áp dụng đối với các tỉnh còn lại.

Theo đó, xe mô tô (dung tích trên 50 cm3) sản xuất/nhập khẩu trước 2008 áp dụng mức 1. Xe mô tô sản xuất/nhập khẩu từ 2008 đến 2016 áp dụng mức 2. Xe mô tô sản xuất/nhập khẩu từ 2017 đến 30.6.2026 áp dụng mức 3. Xe mô tô sản xuất/nhập khẩu từ 1.7.2026 áp dụng mức 4.

Trong khi đó, xe gắn máy (dung tích dưới 50 cm3) sản xuất/nhập khẩu trước 2016 áp dụng mức 1. Xe gắn máy sản xuất/nhập khẩu từ 2017 đến 30.6.2027 áp dụng mức 2. Và xe gắn máy sản xuất/nhập khẩu từ 1.7.2027 áp dụng mức 4.

Từ 1.1.2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của Hà Nội theo quy định của luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội.