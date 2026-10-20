Hà Nội sẽ kích hoạt cảnh báo ô nhiễm không khí trước 7 ngày

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 15.10.2026 về tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội sẽ cảnh báo ô nhiễm không khí trước 7 ngày ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Một trong những nhiệm vụ của kế hoạch là sử dụng kết quả quan trắc, dự báo khí tượng và dự báo chất lượng không khí để chủ động khuyến cáo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó từ sớm.



Trong kế hoạch, Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội là đầu mối kỹ thuật, xây dựng cơ chế cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm không khí và ứng phó với ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trước 5 - 7 ngày khi có tín hiệu nguy cơ ô nhiễm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ phát thông tin nhận định sớm, đồng thời kích hoạt rà soát các nguồn thải lớn kết hợp đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa.

Trước 48 - 72 giờ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cập nhật phạm vi và mức độ nguy cơ, các phường, xã tập trung kiểm soát chặt chẽ công trường lớn trên địa bàn, tăng cường vệ sinh tuyến đường và tổ chức truyền thông, khuyến cáo sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Trước 24 giờ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp tục rà soát dự báo, điều chỉnh phạm vi, lực lượng và thông báo trực tiếp đến đối tượng chịu tác động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng được giao đề xuất điều chỉnh hoặc kết thúc đợt tăng cường trên cơ sở quan trắc cho thấy chất lượng không khí cải thiện bền vững và dự báo 24 - 48 giờ tiếp theo.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao nghiên cứu, chủ động nâng mức kiểm soát trong giai đoạn nguy cơ ô nhiễm không khí cao (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau) đối với các công trường, nguồn công nghiệp lớn, phương tiện phát thải cao, đốt hở và vệ sinh môi trường.

Hà Nội tiếp tục triển khai vùng phát thải thấp để giảm ô nhiễm không khí ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Giảm phát thải từ nguồn giao thông

Để cải thiện chất lượng không khí, Thành phố đầu tư, hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng (xe buýt, đường sắt đô thị, xe đạp công cộng và các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác), tăng số lượng bãi đỗ xe công cộng, đồng thời thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện xanh.

Cùng với đó, Thành phố tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch, chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Hà Nội cũng kiểm soát khí thải ô tô, xe mô tô, xe gắn máy theo lộ trình của Chính phủ, điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý để hạn chế ùn tắc tại các nút giao thông, góp phần giảm phát thải.

Thành phố sẽ nghiên cứu phân vùng giao thông, thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực theo quy định và lộ trình; tiếp tục triển khai vùng phát thải thấp, rà soát, đề xuất mở rộng theo lộ trình được phê duyệt.

Hà Nội đầu tư, hoàn thiện hệ thống trạm/trụ sạc, điểm đổi pin và dịch vụ phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch và rà soát phương án phân vùng môi trường, vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải theo Quy hoạch Thủ đô và quy định của pháp luật.

Thành phố cũng giao các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng phương án, giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí; đồng thời khuyến cáo người dân có biện pháp bảo vệ sức khỏe theo mức độ ô nhiễm.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.