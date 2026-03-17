Hà Nội sẽ kiểm soát đặc biệt việc tăng dân số cơ học khu vực nội đô

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó có nội dung định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm của thành phố.

Định hướng năm 2045, đô thị trung tâm dân số gần 6,5 triệu người

Nội dung thuyết minh quy hoạch thể hiện, đô thị trung tâm (hữu ngạn sông Hồng) nằm ở phía nam sông Hồng; có phạm vi, ranh giới phía tây đến vành đai xanh sông Đáy, phía nam đến hết đô thị thể thao Olympic.

Đô thị trung tâm sẽ gồm các khu vực: nội đô lịch sử, nội đô mở rộng, khu vực đô thị hai bên đường Vành đai 4 và khu đô thị thể thao Olympic.

Về quy mô, đô thị trung tâm có diện tích khoảng 74.464 ha, bao gồm cả phần mở rộng đô thị thể thao Olympic khoảng 5.057 ha.

Một góc phố cổ Hà Nội ẢNH: KHẮC HIẾU

Đề xuất định hướng phát triển, Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội cho rằng, đối với khu nội đô lịch sử, nội đô mở rộng cần bảo tồn di sản, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, tái thiết đô thị và phát triển dịch vụ chất lượng cao.

Cạnh đó là tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất thông qua phát triển không gian ngầm và mô hình nén tại các điểm nút giao thông công cộng (TOD). Đồng thời, kiểm soát đặc biệt về dân số cơ học; di dời các chức năng gây quá tải ra các cực tăng trưởng mới; ưu tiên quỹ đất sau di dời cho không gian công cộng và tiện ích xã hội.

Thuyết minh quy hoạch không nêu dân số hiện tại ở đô thị trung tâm. Tuy nhiên, theo định hướng đến năm 2045, dân số khu vực này khoảng gần 6,5 triệu người; đến năm 2065 khoảng gần 7,1 triệu người.

Bảo tồn, phát huy giá trị nội đô lịch sử

Về định hướng cụ thể, khu Trung tâm chính trị Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long được xác định sẽ bảo tồn, phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có.

Đối với khu hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, khu phố cũ là khu vực bảo tồn và cải tạo, hạn chế phát triển. Đặc biệt, cần bảo tồn trục trung tâm thương mại kết hợp nhà ở truyền thống: Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Ngang, Đồng Xuân, Lương văn Can, Cầu Gỗ, Chả Cá, Hàng Lược... kết hợp cải tạo lõi bên trong các ô phố.

Trong khi đó, khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục được bảo tồn những hình ảnh đặc trưng, đồng thời cải thiện cảnh quan xung quanh hồ. Bảo tồn, tôn tạo không gian kiến trúc cảnh quan các công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, cách mạng như: đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, Bưu điện Hà Nội...

Với khu phố cũ được định hướng bảo tồn hình thái cấu trúc đô thị cũ. Các tuyến phố: Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền... được đề xuất bảo tồn vì có nhiều kiến trúc đặc trưng.

Khu vực nội đô mở rộng được định hướng tổ chức lại không gian theo mô hình đô thị TOD nén ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài ra, cần bảo tồn các di sản kiến trúc thuộc địa Pháp có giá trị như: biệt thự, công trình cơ quan công quyền, công trình văn hóa (Nhà hát Lớn, ga Hàng Cỏ, bảo tàng lịch sử...), công trình tôn giáo, cầu Long Biên...

Đối với khu vực hồ Tây và phụ cận, cần bảo tồn và khai thác đặc trưng văn hóa, cảnh quan của hồ và các di tích quanh hồ, các làng nghề truyền thống… Đồng thời, tăng cường chất lượng cảnh quan xung quanh hồ Tây và hình thành các hành lang xanh, không gian mở hướng ra hồ.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất cải tạo nâng cấp khu dân cư, làng xóm cũ khu vực xung quanh hồ Tây; cải thiện chất lượng sống khu dân cư, cung cấp tiện ích công cộng và du lịch chất lượng cao.

Từng bước giãn mật độ tập trung dân cư khu nội đô lịch sử

Với phần còn lại của khu vực nội đô lịch sử (trong Vành đai 2), theo Viện Quy hoạch - xây dựng Hà Nội, cần tái cấu trúc toàn diện đô thị, "tái thiết" đồng bộ theo một khu vực (các ô phố/đơn vị ở); theo cụm công trình, từng công trình; theo từng khu vực dân cư, làng xóm cũ, các khu chung cư cũ…

Các cơ sở xuất gây ô nhiễm, cơ sở y tế và các trường đại học, cao đẳng từng bước di dời theo quy hoạch. Sau khi di dời, quỹ đất được ưu tiên chuyển đổi thành các công viên cây xanh, bến bãi đỗ xe, tiện ích công cộng chất lượng cao, không phát triển nhà ở.

Với khu vực nội đô mở rộng (từ Vành đai 2 đến hành lang xanh sông Nhuệ) được định hướng tổ chức lại không gian theo mô hình đô thị TOD nén tại khu vực ga đường sắt đô thị và khu vực đầu mối, cửa ngõ giao thông.

Riêng khu vực đô thị đông và bắc đường Vành đai 4 được đề xuất hình thành một số khu vực đô thị nén, mô hình TOD tối ưu hóa tầng cao. Đồng thời, cân đối hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đối với các khu vực ngoài TOD để đảm bảo phát triển một chuỗi các đô thị hiện đại đồng bộ, tiếp cận nội đô thông qua hệ thống đường sắt đô thị trong vòng 15 phút. Xây dựng nơi đây có sức thu hút lớn để từng bước giãn mật độ tập trung dân cư, "giảm áp lực" hạ tầng cơ sở khu vực nội đô lịch sử.

Cạnh đó, khu đô thị thể thao Olympic cũng được định hướng phát triển hiện đại, đồng bộ, bền vững; có sức hút lớn để từng bước giãn mật độ tập trung dân cư trong nội đô lịch sử.