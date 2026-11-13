Hà Nội sẽ rà soát, cắt giảm phần mềm khiến cán bộ phải nhập liệu nhiều lần

Cử tri mong đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Báo cáo tại hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra ngày 13.11, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Tố Quyên cho biết, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 126 xã, phường đã bố trí đầu mối thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Duy Cương báo cáo tại hội nghị ẢNH: VĂN TUYẾN

Đến ngày 11.11.2026, cấp xã cung cấp trực tuyến 415 trong số 419 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó có 247 thủ tục trực tuyến toàn trình.

Cạnh đó, thành phố đã phê duyệt 2 nhiệm vụ công nghệ chiến lược, phân bổ 600 tỉ đồng vốn ngân sách cho Quỹ Đầu tư mạo hiểm.

Qua đợt cao điểm 100 ngày, thành phố hỗ trợ chuyển đổi số cho 323.189 chủ thể kinh doanh và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 433 chợ. Trong số các chủ thể được hỗ trợ, 14,4% ghi nhận phát sinh doanh thu qua kênh số.

Theo báo cáo, 8 xã, phường chưa có nhân sự chuyên trách và 86 đơn vị chỉ bố trí từ 1 đến 2 người. Dữ liệu chuyên ngành chưa được chia sẻ thông suốt, khiến việc xác thực và tái sử dụng thông tin khi giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế.

Để giải quyết thực trạng trên, UBND thành phố sẽ rà soát vị trí việc làm, ưu tiên hỗ trợ các xã, phường thiếu nhân sự chuyên trách và hoàn thiện việc chia sẻ dữ liệu dùng chung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Duy Cương cho biết, qua tổng hợp ý kiến thì cử tri kiến nghị đẩy mạnh các chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng, nhân rộng mô hình tập huấn "cầm tay chỉ việc" cho cán bộ, công chức và các tổ công nghệ số cộng đồng tại khu dân cư nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nội thành với ngoại thành và các vùng khó khăn.

Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp được thực hiện thông suốt, minh bạch; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với kho dữ liệu số cá nhân, giảm giấy tờ và thời gian đi lại cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Cần tiếp tục liên thông các hệ thống phần mềm dùng chung

Trao đổi ý kiến tại các điểm cầu, đại diện lãnh đạo HĐND các xã, phường: Hoài Đức, Quang Minh, Giảng Võ, Việt Hưng đề nghị thành phố tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ, liên thông các hệ thống phần mềm dùng chung; nghiên cứu cơ chế đăng nhập tập trung, tích hợp tài khoản với VNeID, hạn chế tình trạng cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, nhập liệu trùng lặp, gây mất thời gian.

Đồng thời cần làm rõ thẩm quyền của cấp xã trong đầu tư phần mềm, quản lý và khai thác dữ liệu. Hệ thống hóa nhiệm vụ được giao, bảo đảm tương ứng về nhân lực, kinh phí, hạ tầng và quyền truy cập dữ liệu.

Đặc biệt, nhiều địa phương mong muốn tiếp tục nâng cấp nền tảng điều hành tập trung hai cấp HĐND, nghiên cứu tích hợp biểu quyết điện tử, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và giải quyết kiến nghị cử tri; đẩy nhanh số hóa hồ sơ lưu trữ, tăng cường kết nối các phần mềm để thuận lợi trong giao nhiệm vụ, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang trả lời các ý kiến, kiến nghị ẢNH: VĂN TUYẾN

Trả lời, làm rõ các nội dung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, đến nay sở đã tổ chức 41 lớp đào tạo chuyên sâu cho khối xã phường về trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao năng lực công vụ; riêng khối HĐND đang triển khai 43 lớp với 1.290 học viên.

Thời gian qua, thành phố đã có chính sách hỗ trợ thu hút nhân lực và hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động để tự đào tạo, nâng cao năng lực số. Các địa phương cũng cần chủ động thu hút nhân lực, tăng cường đào tạo tại chỗ, khuyến khích cán bộ tự học.

Liên quan đến tình trạng cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, tài khoản, ông Cù Ngọc Trang cho biết, dự kiến trong tháng 12, sở sẽ rà soát, đánh giá để quyết định phần mềm cần dừng, tích hợp hoặc tiếp tục sử dụng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các xã, phường xác định sát nhu cầu thực tế về hệ thống phòng họp trực tuyến, trang thiết bị dùng chung cho 126 xã, phường để sử dụng có hiệu quả; đồng thời chủ động đầu tư hệ thống tường lửa, bảo đảm an toàn thông tin theo phân cấp.

Đáng chú ý, ông Cù Ngọc Trang cam kết trước ngày 20.11, sở sẽ có văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể từng kiến nghị; đồng thời phối hợp với các địa phương trực tiếp tháo gỡ những khó khăn vượt quá khả năng giải quyết bằng văn bản.