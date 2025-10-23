Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm

Trong giai đoạn 2021 - 2025, chương trình "Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030", Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, chi cục chuyên môn làm rất tốt công tác quản lý nhà nước, giải quyết các thủ tục hành chính về chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Người dân thủ đô mua sắm, trải nghiệm tại buổi giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: OCOP, nông sản thực phẩm an toàn năm 2025 ẢNH: MINH NGUYỆT

Qua đó, từ năm 2021 đến nay, Hà Nội đã cấp 1.354 cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tiếp nhận 247 bản cam kết kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bao gói sẵn, tiếp nhận 13.496 bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm chế biến bao gói sẵn.

Cũng trong giai đoạn này, cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đã tổ chức lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm đối với 9.318 mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản, tập trung lấy mẫu giám sát sản phẩm nông lâm thủy sản tiêu thụ trên địa bàn các quận, huyện, thị xã có vùng sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) tập trung quy mô lớn, sản phẩm lưu thông tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh; sản phẩm chủ lực của thành phố, sản phẩm OCOP là thực phẩm, sản phẩm nông lâm thủy sản từ các tỉnh, thành phố cung cấp tiêu thụ trên địa bàn.

Kết quả phân tích cho thấy số mẫu đạt yêu cầu trong giai đoạn là 96%, tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu (tăng 1.5% so với giai đoạn 2018 - 2020). Đối với các mẫu chưa đảm bảo an toàn thực phẩm đã ban hành thông báo cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm đến cơ sở được lấy mẫu, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố để thực hiện truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân và yêu cầu khắc phục theo quy định.

Qua kết quả giám sát, cảnh báo nguy cơ cho thấy các mẫu vi phạm có các chỉ tiêu vẫn còn tồn tại như tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng giới hạn cho phép, kháng sinh cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tồn dư chất bảo quản, chất hỗ trợ chế biến trong các sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho hay, từ năm 2021 đến nay, các cơ quan giám sát đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm trong các dịp lễ, tết… và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2021 đến nay, các cơ quan liên quan đã thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm 2.378 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, qua đó phát hiện 133 cơ sở vi phạm (chiếm 5,6%), xử phạt các cơ sở này tổng số tiền gần 3 tỉ đồng.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.