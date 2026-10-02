Hà Nội siết chặt quản lý chất thải rắn công nghiệp và cơ sở phế liệu

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 354/KH-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp, cũng như hoạt động của các cơ sở thu gom, tập kết, tái chế phế liệu trên địa bàn.

Công trình ven QL6 bị phá dỡ để giải phóng mặt bằng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Động thái này thể hiện quyết tâm tạo bước đột phá trong việc kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường của Hà Nội.

Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là thiết lập cơ chế quản lý đồng bộ, yêu cầu 100% cơ sở tập kết, tái chế phế liệu phải được lập danh sách quản lý và 100% chất thải rắn công nghiệp tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải được thu gom, xử lý đúng quy định.

Thành phố hướng tới việc ngăn chặn tình trạng xả thải trái phép, đồng thời thúc đẩy tối đa cơ chế tái chế, biến phế liệu thành nguyên liệu phục vụ chuỗi sản xuất nhằm tiết kiệm tài nguyên.

Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng và địa phương sẽ rà soát tổng thể, phân loại các cơ sở phế liệu theo mức độ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, đất đai hay phòng cháy chữa cháy.

Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm, đình chỉ hoặc di dời các cơ sở hoạt động trái phép, nguy cơ cháy nổ cao nằm xen kẽ trong khu dân cư. Nếu phát hiện các hành vi cố tình chôn, lấp, xả thải trái phép có dấu hiệu tội phạm, vụ việc sẽ được chuyển ngay cho cơ quan công an điều tra, xử lý.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và thu hút đầu tư các dự án tái chế hiện đại. Công an Thành phố chủ trì kiểm tra phòng cháy chữa cháy, đồng thời nghiên cứu ứng dụng camera AI để giám sát, xử lý vi phạm.

UBND các phường, xã có trách nhiệm trực tiếp quản lý địa bàn, không để phát sinh các điểm phế liệu tự phát, đồng thời nghiên cứu quy hoạch các vị trí tập kết, tái chế tập trung tách biệt khỏi khu dân cư.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường