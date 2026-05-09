Hà Nội tái sử dụng 2 'robot' ở metro số 3 để khoan hầm metro số 5

Chiều 9.5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra tuyến metro số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (metro Nhổn - ga Hà Nội).

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác kiểm tra tại ga ngầm S12 tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội ẢNH: LÊ HẢI

Theo báo cáo của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư), dự án metro số 3 là dự án metro ngầm đầu tiên của TP.Hà Nội. Hiện nay, đoạn trên cao từ Nhổn - Cầu Giấy đã hoàn thành và đưa vào vận hành.

Phần ngầm bao gồm 4 km hầm ngầm, 4 ga ngầm, 1 giếng thoát hiểm đang thi công đồng loạt, tiến độ thi đạt 79,3%, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Việc thi công hầm bằng máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) đến nay đã hoàn thành, trong đó, máy TBM1 đã tháo dỡ, máy TBM2 đang kiểm tra trước khi tháo dỡ.

MRB cho biết thêm, ngay sau khi hoàn thành khoan hầm tuyến metro số 3, 2 máy TBM dự kiến sẽ được bảo trì, sửa chữa bởi Công ty Herrenknecht (công ty sản xuất máy TBM) để sử dụng khoan hầm tuyến metro số 5.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh ở tuyến metro số 3, 2 "robot" nặng 750 tấn sẽ được sử dụng để khoan 6,5 km hầm ngầm ở metro số 5 ẢNH: MRB

Theo tiến độ, dự án cần hoàn thành lắp đặt hệ thống, thiết bị vào tháng 4.2027; tiến hành thử nghiệm, tích hợp hệ thống, căn chỉnh và vận hành thử hoàn thành trong tháng 12.2027; đưa đoạn tuyến ngầm vào vận hành thương mại từ tháng 12.2027.

Tại ga ngầm S12 (ga Hà Nội), Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành liên quan quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để MRB và các nhà thầu hoàn thành tiến độ dự án theo đúng cam kết vào cuối năm 2027.

Dự án metro số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, có tổng mức đầu tư hơn 34.800 tỉ đồng.

Tuyến metro này có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm; trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5 km, đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4 km đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Để thi công đoạn hầm ngầm này, MRB đã dùng 2 máy TBM có chiều dài hơn 100 m, nặng khoảng 750 tấn.

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên về hướng xử lý 2 "robot" đào hầm sau khi hoàn thành sứ mệnh ở metro số 3, đại diện MRB cho biết, việc tái sử dụng máy TBM là có thể, với điều kiện thiết bị này phải được kiểm tra, đánh giá tổng thể. Nếu cần thiết sẽ thực hiện cải hoán để đáp ứng kỹ thuật, chất lượng, an toàn và độ tin cậy trong dự án mới.

Theo định hướng quy hoạch mới nhất, Hà Nội dự kiến phát triển mạng lưới metro quy mô lớn gồm 18 tuyến có tổng chiều dài khoảng 979 km, với tổng mức đầu tư từ khoảng 109 - 137 tỉ USD tùy phương án xây dựng.

Cuối năm 2025, Hà Nội đã lần lượt khởi công tuyến metro số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và tuyến metro số 5 (đoạn Văn Cao - Hòa Lạc). Trong đó, tuyến số 2 dài 11 km có gần 9 km đi ngầm qua khu vực phố cổ. Riêng tuyến số 5 dài gần 40 km có khoảng 6,5 km đi ngầm.