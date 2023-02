Hà Nội tạm thời chưa cấm đường để thi công cầu vượt chữ C gần 150 tỉ đồng

Theo ghi nhận vào sáng nay 6.2, tại trung tâm nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, hàng rào chắn chưa được thiết lập để phục vụ thi công hợp long kết cấu phần trên dự án xây cầu vượt chữ C tại nút giao này.

Do công tác chuẩn bị chưa xong, các phương tiện vẫn di chuyển qua nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch theo phương án phân luồng cũ NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, ngày 19.1, Sở GTVT Hà Nội phát đi thông báo cho biết, từ ngày 1.2 - 28.4 sẽ tổ chức lại giao thông, cấm một số phương tiện để thi công dự án, giai đoạn 4.

Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, do công tác chuẩn bị chưa xong nên phương án phân luồng, tổ chức lại giao thông tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch chưa được tiến hành. "Hiện giờ, các đơn vị phải thi công toàn bộ hệ thống biển báo… Khi nào tất cả công tác chuẩn bị xong thì mới phân luồng", vị này cho hay.

Một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, trong hôm nay, đơn vị sẽ phối hợp với các bên liên quan để triển khai cắm biển báo, hướng dẫn lưu thông qua nút giao này.

Hiện, các phương tiện vẫn có thể di chuyển từ phố Phạm Ngọc Thạch đi phố Tôn Thất Tùng NGUYỄN TRƯỜNG

Về phương án phân luồng tổ chức giao thông, Sở GTVT Hà Nội cho biết, sẽ cấm các phương tiện hướng từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác và các phương tiện rẽ trái từ Tôn Thất Tùng đi Chùa Bộc; tổ chức ô tô đi 1 chiều trên tuyến đường Đông Tác theo đoạn và hướng từ Lương Định Của đi Chùa Bộc.

Do đó, các phương tiện từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác sẽ đi theo hướng: Phạm Ngọc Thạch - Lương Định Của - Đông Tác - Tôn Thất Tùng.

Xe máy, xe đạp từ Tôn Thất Tùng rẽ trái đi Chùa Bộc sẽ đi theo hướng: Tôn Thất Tùng - Đông Tác - Lương Định Của - Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc, hoặc quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Phạm Ngọc Thạch đi Chùa Bộc.

Ô tô từ Tôn Thất Tùng rẽ trái đi Chùa Bộc sẽ đi theo hướng: Tôn Thất Tùng - Phạm Ngọc Thạch - Đặng Văn Ngữ - Hồ Đắc Di - Tây Sơn - Chùa Bộc hoặc Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc.

Hà Nội sẽ cấm các xe ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe cho phép từ 5 tấn và xe ô tô 16 chỗ trở lên hoạt động trên đường Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc (trong phạm vi rào chắn công trường).

Sở GTVT giao chủ đầu tư khi tiến hành công tác rào chắn phải liên hệ với các đơn vị quản lý hệ thống đường, tổ chức giao thông trong phạm vi thi công để được bàn giao mặt bằng phục vụ công tác thi công.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với liên ngành GTVT, Công an TP.Hà Nội, UBND Q.Đống Đa và các bên có liên quan, tổ chức kiểm tra đầy đủ hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phương án rào chắn thi công; phân luồng tổ chức giao thông và xác nhận bằng biên bản kiểm tra tại hiện trường trước khi tiến hành rào chắn chính thức...

Cầu vượt chữ C được xây dựng theo hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch nối sang phố Chùa Bộc, với tổng mức đầu tư 147,28 tỉ đồng. Cầu dài khoảng 320 m, rộng 9 - 11 m. Do quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên dự án xây dựng cầu vượt chữ C đã tiếp tục chậm tiến độ lần 2; dự kiến sẽ thông xe vào quý 1/2023.