Theo số liệu từ Cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), trong 10 tháng đầu năm 2026, bệnh cúm gia cầm đã xuất hiện tại 20 tỉnh, thành phố với 129 ổ dịch, buộc phải tiêu hủy 523.719 con gia cầm. Cùng thời gian này, bệnh lở mồm long móng cũng phát sinh tại nhiều địa phương.

Hà Nội tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và lở mồm long móng dịp cuối năm ẢNH: QUANG THUẦN

Tại địa bàn Hà Nội, dù chưa ghi nhận ổ dịch lở mồm long móng trong 10 tháng qua, nhưng bệnh cúm gia cầm H5N1 đã xảy ra tại 3 hộ thuộc 3 xã: Liên Minh, Bất Bạt và Vật Lại, khiến 5.680 con gia cầm phải tiêu hủy.

Cơ quan chuyên môn nhận định nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại thủ đô trong thời gian tới là rất cao.

Để bảo vệ an toàn đàn vật nuôi và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của ngành, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường đề nghị UBND các xã, phường cùng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo trước đó của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phòng, chống dịch bệnh cuối năm 2026, đầu năm 2027 và phòng chống bệnh lở mồm long móng serotype A.

Cụ thể, các đơn vị cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như: tăng cường giám sát dịch bệnh tận cơ sở nhằm phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi mới phát sinh và xác định chính xác tác nhân gây bệnh.

Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin, kiểm soát chặt chẽ việc nhập đàn và hướng dẫn người dân áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Bên cạnh đó, tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động vận chuyển, kiểm soát nghiêm ngặt nguồn gốc động vật và sản phẩm động vật tại các cơ sở giết mổ, chợ kinh doanh.

Đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin kịp thời và tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về nguy cơ dịch bệnh cho cộng đồng.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội