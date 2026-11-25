Mới đây, trả lời kiến nghị của cử tri về việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm toàn Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết đơn vị đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.

Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản nhằm tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm ẢNH: CHÂU LÊ

Cụ thể, Thành phố hiện duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm tại địa chỉ check.hanoi.gov.vn, được xây dựng từ năm 2018. Đến nay, hệ thống đã cập nhật 3.248 cơ sở với 12.445 sản phẩm. Trong đó, 2.823 tài khoản và 10.147 mã sản phẩm đã được kết nối, đồng bộ với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đề nghị liên thông dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc do Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai xây dựng, hướng tới kết nối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc hàng hóa chung của Thành phố.

Để triển khai đồng bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng dữ liệu về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; tạo mã số định danh cho cơ sở sản xuất, kinh doanh và các sản phẩm chủ lực, có sản lượng cung ứng lớn hoặc phục vụ xuất khẩu, qua đó thực hiện truy xuất nguồn gốc trên toàn chuỗi.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an sớm ban hành quy định về danh mục sản phẩm bắt buộc truy xuất nguồn gốc điện tử, kèm chính sách hỗ trợ và lộ trình áp dụng cụ thể đối với nông sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Trong năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thẩm định, kiểm tra và xử lý vi phạm cho 240 cán bộ thuộc 126 xã, phường, làm cơ sở để lực lượng này tham gia các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại địa phương.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.