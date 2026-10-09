Hà Nội tăng cường kiểm soát, quyết tâm chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, chất thải

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5128/UBND-NNMT ngày 8.10.2026 về việc tăng cường, kiểm soát chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ tăng cường kiểm soát, quyết tâm chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, chất thải trên địa bàn ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội rà soát, xác định các địa bàn có nguy cơ cao và thường xuyên xảy ra đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở) để tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền quy định. Chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND các phường, xã; kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Đối với việc xử lý rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thành phố Hà Nội đã có quy định, hỗ trợ, hướng dẫn, vận động nhân dân sử dụng các chế phẩm sinh học phù hợp để xử lý rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, tận dụng làm nguyên liệu tái sử dụng, phục vụ sản xuất. Vì vậy, yêu cầu UBND các phường, xã thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung này.

Đồng thời, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở) trên địa bàn.

Công an cấp xã có trách nhiệm tăng cường giám sát tại thực địa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở) không đúng quy định theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố về việc kiểm soát, chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở) trên địa bàn quản lý.

Hà Nội đề nghị Đảng ủy các phường, xã tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện việc chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải (đốt mở).

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.