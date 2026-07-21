Hà Nội ‘tăng tốc’ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8

Trao đổi với báo chí, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội cho biết khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, nhất là tại các xã có nhiều đất nông nghiệp hoặc chưa hoàn thiện bản đồ địa chính.

Các sở, ngành, địa phương của Hà Nội đang làm ngày làm đêm, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố trong tháng 8 ẢNH: KHẮC HIẾU

Vì vậy, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hà Nội đang tiếp tục cử cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp cùng các tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về chuyên môn, đồng thời hoàn thiện hạ tầng công nghệ để bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, đồng bộ và an toàn.

Theo vị này, chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào chặng "nước rút". Có những kết quả đạt được đến thời điểm này cho thấy thành phố Hà Nội đang đi đúng hướng trong mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý đất đai và xây dựng chính quyền số.

Đại diện Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội nhấn mạnh đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao độ để hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra.

Đồng thời tăng cường quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm, kịp thời động viên cán bộ, viên chức, người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

"Đơn vị huy động tối đa nguồn lực và thời gian, coi đây như một "chiến dịch ngày đêm" để đáp ứng được khối lượng công việc của nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời vẫn phải đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân theo đúng quy định", đại diện Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chia sẻ.

Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.984 ha diện tích tự nhiên, tương ứng với khoảng hơn 4,19 triệu thửa đất, Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn nhất cả nước về cơ sở dữ liệu đất đai.

Đến ngày 19.7, đã hoàn thành 1.006.485 thửa đất (nhóm 1) theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống ẢNH: KHẮC HIẾU

Nỗ lực "về đích" trước ngày 30.8

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30.8.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cho các địa phương, Công an cấp xã và các đơn vị liên quan, đồng thời thành lập 5 tổ công tác do các lãnh đạo sở làm tổ trưởng, trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.

Các kế hoạch thực hiện được xây dựng chi tiết đến từng xã phường, kiểm đếm từng ngày, yêu cầu rõ người, rõ việc; đảm bảo chất lượng công việc.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, sau hơn hai tuần triển khai chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, các sở, ngành và 126 xã, phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến ngày 19.7, đã hoàn thành 1.006.485 thửa đất (nhóm 1) theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống; còn lại khoảng 1,9 triệu thửa đất tiếp tục làm giàu, làm sạch, tiến độ phải hoàn thành trước ngày 30.7; khoảng 1,2 triệu thửa đất (bao gồm khoảng 950.000 thửa đất chưa đo đạc và khoảng 250.000 thửa đã đo nhưng cần phải chỉnh lý, bổ sung) hoàn thành trước ngày 30.8.

Dữ liệu thường xuyên được cập nhật, chỉnh lý nhằm bảo đảm tính chính xác và đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng lâu dài.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.