Hà Nội tập trung phát triển nông sản có tiềm năng xuất khẩu

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho hay, thủ đô có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, trong đó diện tích sản xuất lúa hàng năm đạt hơn 153.000 ha, sản lượng đạt hơn 930.000 tấn; diện tích cây ăn quả cũng đạt 20.000 ha, trong đó diện tích cây ăn quả chuyên canh tập trung đạt hơn 4.700 ha; diện tích cây rau khoảng 33.900 ha, sản lượng đạt 735.000 tấn với hơn 40 sản phẩm các loại và chủ yếu gieo trồng vụ đông xuân.

Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu như lúa Japonica… ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Hà Nội vẫn duy trì thường xuyên khoảng 1.700 ha diện tích VietGAP trồng trọt, trong đó diện tích rau đạt 429 ha, diện tích cây ăn quả đạt 446 ha, diện tích chè đạt 3 ha và có hơn 100 ha diện tích rau hữu cơ.

Thành phố cũng đang phát triển ổn định 52 mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn áp dụng hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS) với diện tích gần 2.000 ha, chiếm 14% diện tích sản xuất rau của thành phố; 262 mô hình sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ năm 2021, địa phương đã được cấp 14 mã số vùng trồng cây ăn quả, rau và 4 cơ sở đóng gói với công suất từ 30 - 50 tấn/ngày/cơ sở để phục vụ xuất khẩu. Các vùng trồng đã được cấp mã duy trì các điều kiện đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, EU, Anh, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ…

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, trong đó tập trung phát triển 7.000 ha lúa Japonica, 3.200 ha chuối tiêu hồng và nhiều sản phẩm chế biến có tiềm năng xuất khẩu…

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.