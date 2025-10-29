Hà Nội tập trung triển khai đề án tổng thể phát triển làng nghề bền vững

Đây là hoạt động nhằm thống nhất định hướng và giải pháp để đề án được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực phát triển bền vững cho hệ thống làng nghề thủ đô Hà Nội.

Đoàn công tác của Hội đồng Thủ công thế giới và các nghệ nhân tham quan cơ sở sản xuất tại làng nghề Sơn Đồng ẢNH: HỒNG SANG

Phát biểu tại hội thảo, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, thành phố hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó 337 làng nghề, nghề truyền thống được công nhận. Các làng nghề góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn và gìn giữ giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

"Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đối mặt với những thách thức, như sản xuất nhỏ lẻ, giá trị sản phẩm chưa cao, ô nhiễm môi trường và hạ tầng còn hạn chế", ông Hoa nói.

Theo ông Hòa, Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành tháng 1.2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đề án xác định 11 nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung hoàn thiện quy hoạch làng nghề; cải thiện hạ tầng và môi trường; đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số; phát triển sản phẩm gắn với OCOP; xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế; đồng thời, huy động xã hội hóa nguồn lực để bảo tồn và phát triển làng nghề bền vững.

Bên cạnh đó, 8 nhiệm vụ ưu tiên cũng được triển khai, gồm: bảo tồn làng nghề truyền thống; phát triển làng nghề gắn du lịch và kinh tế xanh; xử lý môi trường; ứng dụng công nghệ mới; nâng cấp hạ tầng và quảng bá sản phẩm.

Đặc biệt, Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Thủ công thế giới công nhận thêm hai làng nghề Chuyên Mỹ và Sơn Đồng vào Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới, góp phần nâng cao vị thế làng nghề thủ đô trên trường quốc tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nghệ nhân, doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Minh Tiến cho rằng, đề án không chỉ dừng ở vấn đề bảo tồn, mà quan trọng là phát huy được giá trị để tạo ra nhiều nguồn lợi kinh tế, văn hóa, môi trường. Từ các sự kiện tổ chức gần đây, như Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) và các hội chợ xúc tiến thương mại lớn, cho thấy làng nghề có rất nhiều tiềm năng.

"Hà Nội có thể trở thành trung tâm triển lãm về thủ công mỹ nghệ, làng nghề của cả nước và thế giới", ông Tiến bày tỏ.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội