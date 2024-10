Đồng thời, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diệp Hồng, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - đại học, giữ chức Trưởng phòng Giáo dục tư thục và có yếu tố nước ngoài.

Sở GD-ĐT Hà Nội thành lập Phòng Giáo dục tư thục và có yếu tố nước ngoài ẢNH: SGD

Phòng Giáo dục tư thục và có yếu tố nước ngoài trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội được thành lập nhằm tăng cường quản lý các trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài. Hà Nội cũng là một trong số ít các địa phương có phòng chức năng này.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, việc tăng cường quản lý các trường tư thục và trường có yếu tố nước ngoài xuất phát từ đòi hỏi thực tế khi mạng lưới các trường này trên địa bàn phát triển nhanh, nhu cầu học tập của con em nhân dân thủ đô cũng ngày càng đa dạng.

Trước đây, Sở GD-ĐT Hà Nội từng có phòng chức năng quản lý giáo dục có yếu tố nước ngoài nhưng sau đó đã sáp nhập vào các phòng giáo dục phổ thông.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 4.6.2019 của Chính phủ, Hà Nội sẽ đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục tư thục với mục tiêu đạt tỷ lệ 21% số cơ sở và từ 14% đến 16% số học sinh vào năm 2025.

Đối với giáo dục mầm non, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc có số trẻ em trong độ tuổi đi học mầm non, mẫu giáo tăng nhanh, phấn đấu số cơ sở giáo dục mầm non tư thục đạt tỷ lệ 30%, tương ứng với số trẻ em theo học đạt khoảng 30%.

Đối với giáo dục phổ thông, thành phố phấn đấu có tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông tư thục đạt 13% và số học sinh theo học tại các trường phổ thông tư thục đạt 15%.

Đối với giáo dục đại học, nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội thực hiện theo Đề án phát triển Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy hoạch và đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở đào tạo của trường đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đối với giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu số cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục đạt tỷ lệ 50%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, UBND thành phố giao Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trì triển khai; đồng thời, hướng dẫn, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng phù hợp với quy định, bảo đảm cân đối phát triển hệ thống trường công lập và tư thục.