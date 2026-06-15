Hà Nội thành lập thêm Sở An toàn thực phẩm

Chiều 15.6, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; số lượng, cơ cấu ủy viên UBND thành phố, ủy viên UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý của TP.Hà Nội.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội bỏ phiếu thông qua nghị quyết chiều 15.6 ẢNH: LÊ HẢI

Theo nghị quyết được phê duyệt, số lượng cơ quan chuyên môn của thành phố là không quá 18 sở, tăng 3 sở (tương ứng tăng 20% số lượng tổ chức so với 15 sở, ngành hiện nay).

Hà Nội hiện đang có 15 sở, ngành, gồm: Y tế, KH-CN, NN-MT, Tài chính, Dân tộc - Tôn giáo, Văn phòng UBND thành phố, VH-TT, Nội vụ, Xây dựng, Tư pháp, GD-ĐT, QH-KT, Du lịch, Công thương, Thanh tra thành phố).

Trong tờ trình của UBND TP.Hà Nội, trước mắt, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND thành phố xem xét các phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm. Việc thành lập sở này là phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời nhằm thực hiện điểm a khoản 1 điều 14 luật Thủ đô về bảo đảm quản lý nhà nước tập trung, thống nhất, hiệu quả trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, trật tự đô thị của thành phố.

Đối với sở tăng thêm còn lại, thành phố cho biết sẽ thực hiện khi thực sự cần thiết hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền và phù hợp với mục tiêu, tình hình phát triển của thành phố theo từng giai đoạn.

Đối với các tổ chức hành chính khác, nghị quyết quy định khung tối đa được thành lập không quá 3 tổ chức (tăng 1 đơn vị so với 2 tổ chức hành chính hiện nay, gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố).

Đối với số lượng tổ chức hành chính cấp xã, nghị quyết quy định số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã không quá 5 đơn vị và không quá 2 tổ chức hành chính.

Cụ thể, 5 đơn vị chuyên môn được thành lập, gồm: Văn phòng HĐND và UBND cấp xã; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh tế, hạ tầng và đô thị.

2 tổ chức hành chính khác, gồm: trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; 1 tổ chức tăng thêm khi thực sự cần thiết, đồng bộ với cấp thành phố và đáp ứng yêu cầu vận hành của mô hình chính quyền 2 cấp.

Nghị quyết cũng quy định số lượng ủy viên UBND TP.Hà Nội không quá 6 ủy viên, gồm: người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố tham mưu lĩnh vực: văn phòng, tài chính, nội vụ, tư pháp; Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Đối với cấp xã, số ủy viên UBND xã, phường là không quá 5 người, gồm: người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã tham mưu lĩnh vực: văn phòng, tài chính, nội vụ, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã và trưởng công an cấp xã.

Hiện cả nước có TPHCM là địa phương duy nhất thành lập Sở An toàn thực phẩm. Mô hình này chính thức đi vào hoạt động từ năm 2024, thay thế mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM.