Thông tin được bà Trần Thị Minh Hiền, Phó phòng Kỹ thuật công nghệ, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), chia sẻ tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường năm 2026 được tổ chức chiều 18.11 vừa qua.

Bà Trần Thị Minh Hiền, Phó phòng Kỹ thuật công nghệ, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) chia sẻ tại diễn đàn ẢNH: URENCO

Theo bà Hiền, kế hoạch thí điểm xe điện 3 bánh chia làm 3 giai đoạn từ nay đến hết năm 2028, ưu tiên khu vực ngõ xóm nhỏ, ngách hẹp và khu dân cư đông đúc ở nội thành.

Ở giai đoạn đầu, đơn vị đưa vào vận hành 51 xe điện 3 bánh cùng 51 công nhân để thu gom, vận chuyển khoảng 52 tấn rác mỗi ngày tại 21/28 tổ dân phố thuộc phường Hoàn Kiếm. Trung bình mỗi chuyến thu gom khoảng 120 kg rác, mất khoảng 25 phút, còn thời gian sang tải sang xe chuyên dùng chỉ khoảng 1 - 2 phút mỗi lượt.

Đánh giá hiệu quả bước đầu, bà Hiền cho biết mô hình giúp xóa 35 điểm tập kết không bảo đảm vệ sinh và giảm 70 thùng gom trên các tuyến phố. Quãng đường thu gom trên địa bàn giảm khoảng 14 km, lượng phát thải giảm ước tính 0,46 tấn CO2 tương đương mỗi ngày.

Khi ứng dụng mô hình, bà Hiền cho hay, người dân đã phản hồi tích cực. Thời gian rác tồn lưu tại khu dân cư được rút ngắn, trong khi công nhân giảm bớt sức lao động vì không còn phải đẩy thùng hoặc xe kéo rác trên quãng đường dài.

Bên cạnh đó, Urenco đã đưa vào hoạt động 5 xe tải nhỏ chạy điện, 2 xe quét rửa đường và 1 xe tưới nước chạy điện. Sang năm 2027, công ty dự kiến thí điểm chuyển đổi 41 xe chuyên dùng diesel sang xe điện tại khu vực Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Về lộ trình mở rộng xe điện 3 bánh, giai đoạn hai trong năm 2027 dự kiến triển khai hơn 440 xe tại các phường trung tâm thuộc Vành đai 1 như: Ba Đình, Tây Hồ, Giảng Võ, Cửa Nam, Hoàn Kiếm...

Sang giai đoạn ba vào năm 2028, đơn vị nghiên cứu mở rộng ra khu vực Vành đai 2 và các địa bàn phù hợp với khoảng 660 xe, làm cơ sở hoàn thiện cơ chế quản lý, xem xét nhân rộng toàn thành phố.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội