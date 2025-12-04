Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hà Nội thông qua nghị quyết hỗ trợ toàn diện cho phát triển làng nghề

Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
04/12/2025 16:29 GMT+7

HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 nhằm thực hiện luật Thủ đô năm 2025 về hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn.

Đối tượng áp dụng của nghị quyết gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình đang hoạt động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn theo quy định của pháp luật trên địa bàn TP.Hà Nội; tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố.

- Ảnh 1.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại trình bày tờ trình tại kỳ họp

ẢNH: LÊ HẢI

Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân Hà Nội được thành phố phong tặng.

Thành phố hỗ trợ một lần đối với nghệ nhân nhân dân là 40.000.000 đồng/người; nghệ nhân ưu tú là 30.000.000 đồng/người; nghệ nhân Hà Nội là 20.000.000 đồng/người. Nghệ nhân nhân dân truyền dạy được bồi dưỡng 500.000 đồng/người/buổi; nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân Hà Nội truyền dạy được bồi dưỡng 300.000 đồng/người/buổi…

Cạnh đó sẽ hỗ trợ 100% chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền ăn, nghỉ tại nơi đến công tác cho các tổ chức, cá nhân tham gia đoàn công tác đi kết nối vùng nguyên liệu; hỗ trợ 50% kinh phí cho cơ sở ngành nghề nông thôn để mua mới máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

Riêng với chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn, nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc, thiết bị, nhà xưởng nơi di dời đi là 50.000 đồng/m² nhà xưởng, tối đa 500 triệu đồng/cơ sở.

Ngoài ra, cơ sở di dời được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 10 năm và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại; được áp dụng mức thuế suất 5% thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

