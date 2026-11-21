Trước kiến nghị của cử tri, UBND thành phố Hà Nội cho biết đã nhận diện rõ thực trạng ô nhiễm tại các lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch và đang tập trung nguồn lực để phục hồi hệ sinh thái, từng bước cải thiện chất lượng môi trường nước.

Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường nước, cải tạo sông, hồ ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đáng chú ý, HĐND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến 75.115 tỉ đồng. Dự án triển khai từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, dự kiến giải quyết các điểm nghẽn môi trường.

Đối với 4 dòng sông nội đô gồm: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét, Thành phố đang đẩy nhanh xây dựng hạ tầng thu gom nước thải dọc hai bên bờ, đưa về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, nhằm ngăn nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông.

Với sông Cầu Bây, HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường. UBND Thành phố cũng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đối với hệ thống ao, hồ nội thành, Thành phố tiếp tục thực hiện tách nước thải, nạo vét bùn lắng định kỳ, lắp đặt trạm sục khí tạo oxy và sử dụng chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát chất lượng nước, hạn chế tái ô nhiễm.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Hà Nội cho biết sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các nguồn xả thải. Theo đó, 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp và bệnh viện lớn phải vận hành trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và kết nối dữ liệu liên tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Thành phố cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử phạt nghiêm, đình chỉ hoạt động đối cơ quan, tổ chức có hành vi xả trộm rác thải, nước thải chưa qua xử lý.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.