Hà Nội thông xe cầu vượt chữ C gần 150 tỉ đồng

Sáng nay 30.6, cầu vượt chữ C Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (Q.Đống Đa, Hà Nội) chính thức thông xe.

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe ĐÌNH HUY

Cầu vượt chữ C được xây dựng bằng kết cấu thép, lắp ghép theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch để tổ chức giao thông hai chiều cho hai làn xe hỗn hợp (ô tô và mô tô). Cầu có tổng chiều dài 318 m, rộng 9 m.

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Hà Nội, cho biết dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP.Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại một trong những nút giao đông đúc và sầm uất nhất của thành phố.

"Dự án có ý nghĩa rất quan trọng với mục tiêu nâng cao năng lực giao thông qua nút giao ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác; đồng thời giúp giảm tải, tăng khả năng thông hành cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực và các nút giao lân cận, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung của thành phố", ông Cường nói.

Những phương tiện đầu tiên đi lên cầu vượt chữ C ĐÌNH HUY

Theo ông Cường, đây là cây cầu vượt thép có dạng chữ C đầu tiên được xây dựng tại Hà Nội. Giai đoạn tiếp theo khi tuyến đường Tôn Thất Tùng được mở rộng theo quy hoạch, sẽ bổ sung thêm nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng khớp nối với nhánh trên đường Phạm Ngọc Thạch tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh.

Sau khi công trình thông xe đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm hoàn thành những nội dung cần hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng; tổ chức bàn giao hạng mục của công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng cho các đơn vị quản lý để tiếp nhận và thực hiện công tác duy tu, duy trì đảm bảo an toàn giao thông.

Cầu vượt chữ C có tổng mức đầu tư 147,28 tỉ đồng. Dự án được thi công từ tháng 10.2021, do liên danh nhà thầu gồm: Công ty cổ phần tập đoàn Thành Long, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần, Công ty cổ phần xây dựng kỹ thuật Việt Hưng thực hiện. Tuy nhiên, do quá trình thi công gặp nhiều khó khăn nên dự án đã 3 lần chậm tiến độ.

Cầu vượt chữ C được xây dựng bằng kết cấu thép ĐÌNH HUY

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP.Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 ĐÌNH HUY

Cầu vượt chữ C có tổng chiều dài 318 m, rộng 9 m ĐÌNH HUY

Khu vực lối vào, lực lượng chức năng dựng biển cấm xe đạp, người đi bộ, các phương tiện xe tải, xe khách ĐÌNH HUY

Người dân phấn khởi trải nghiệm lần đầu đi qua cầu vượt này ĐÌNH HUY

Hệ thống cảnh báo, phản quang được lắp đặt hai bên cầu ĐÌNH HUY

Công nhân dọn dẹp khu vực tổ chức lễ khánh thành cầu vượt chữ C ĐÌNH HUY