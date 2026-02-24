Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội: Tiếp tục đề xuất chi 21.000 tỉ mở rộng đường Láng lên 53,5 m

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
24/02/2026 22:21 GMT+7

Liên quan dự án cải tạo, mở rộng tuyến Vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc xây dựng phương án hầm chìm đường kính lớn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên đề xuất thành phố xây cầu cạn và mở rộng mặt cắt đường Láng lên 53,5 m.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo UBND thành phố các phương án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy (đường Láng).

Hà Nội: Tiếp tục đề xuất chi 21.000 tỉ mở rộng đường Láng lên 53,5 m- Ảnh 1.

Hình ảnh đường Láng nhìn từ trên cao, đoạn giao phố Yên Lãng (P.Đống Đa, Hà Nội)

ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo đó, dự án này thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028 với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỉ đồng. Trong số này, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm gần 17.000 tỉ đồng, phần còn lại là chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan.

Dự án được nghiên cứu với 2 phương án chính. Phương án 1 là xây dựng cầu cạn có tim trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, với mặt cắt ngang khoảng 53,5 m cho đường dưới thấp và 19 m cho đường trên cao.

Theo Sở Xây dựng, phương án 1 được đánh giá có nhiều ưu điểm như bảo đảm đồng bộ quy hoạch, thuận lợi kết nối giao thông, phù hợp năng lực thi công trong nước và chi phí đầu tư thấp hơn.

Phương án 2 là xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp thoát nước chống ngập. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Hà Nội, phương án này gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, tuyến hầm bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không bảo đảm không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe; đồng thời có nguy cơ tác động đến khu vực chùa Miếu và các công trình dân cư lân cận.

Ngoài ra, việc giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 và điều kiện cao độ thực tế khiến chiều dài hầm hạn chế, hiệu quả đầu tư không cao.

Trên cơ sở phân tích, Sở Xây dựng đề xuất lựa chọn phương án 1 (cầu cạn) là tối ưu để triển khai đầu tư. Đồng thời, kiến nghị trước mắt thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công từ ngân sách thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ, sau đó có thể nghiên cứu chuyển đổi sang hình thức PPP (đối tác công - tư) để đa dạng nguồn vốn.

Trước đó, hồi giữa năm 2024, Sở GTVT Hà Nội (nay đã sáp nhập vào Sở Xây dựng) có báo cáo UBND thành phố về phương án nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường Láng (dài 3,8 km).

Theo báo cáo, đường Láng chỉ rộng 10,5 m mỗi chiều, lưu lượng tối đa 3.000 phương tiện/giờ, nhưng hiện đã lên đến 8.000 phương tiện/giờ nên thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm. Việc thực hiện dự án trên nhằm giảm tải áp lực giao thông cho nút giao Ngã Tư Sở, phát huy hiệu quả Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở.

Sau khi cải tạo xong đoạn dưới thấp, từ chiều rộng khoảng 21 m cho cả 2 chiều hiện nay, đường Láng sẽ rộng khoảng 53,5 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ và là trục chính đô thị.

Trước báo cáo của Sở GTVT, hồi tháng 10.2025, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư dự án này đảm bảo tổng thể đồng bộ, đa dạng mục tiêu, đa chức năng.

Đặc biệt, cần nghiên cứu, xem xét hướng hầm chìm đường kính lớn phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực; kết nối giao thông đường hầm với phần đi bằng; kết hợp đồng bộ, kiến trúc không gian mở với công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch…

Vành đai 2 là tuyến giao thông nội đô khép kín của Hà Nội dài gần 44 km, gồm các tuyến đường, phố: Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - Trường Chinh - Ngã Tư Sở - Láng - Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - cầu chui Gia Lâm - khu công nghiệp Hanel - Vĩnh Tuy.

Hiện, Vành đai 2 còn đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy (đi trùng với đường Láng) chưa được mở rộng, cải tạo.

Tin liên quan

Mở rộng đường Láng: Đắt vẫn phải làm

Mở rộng đường Láng: Đắt vẫn phải làm

Với tổng chiều dài 43,6 km, chạy qua 8 quận, huyện, đường vành đai 2 Hà Nội hiện còn nút thắt cuối cùng là đường Láng để khép kín toàn tuyến.

Khám phá thêm chủ đề

đường Láng hà nội mở rộng Vành Đai 2 Sở Xây dựng Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận