Hà Nội tính đổi hàng trăm ha đất cho Geleximco để 'hồi sinh' sông Nhuệ

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Sông Nhuệ đoạn chảy qua địa bàn P.Hà Đông (Hà Nội) ẢNH: ĐÌNH HIẾU

Cần hơn 75.000 tỉ để 'hồi sinh' sông Nhuệ

Theo tờ trình, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 75.115 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2029.

UBND TP.Hà Nội đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, và nhà đầu tư thực hiện dự án là Tập đoàn Geleximco - Công ty CP.

Về quy mô, dự án nằm trên khu vực dọc sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Dự án gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng; dự án thành phần 2 là cải tạo, nạo vét, kè bờ và xây dựng các công trình trên tuyến; dự án thành phần 3 là đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông; dự án thành phần 4 là đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Về phương thức thanh toán sơ bộ, UBND TP.Hà Nội cho biết các dự án đối ứng đã có quy hoạch phân khu hơn 218 ha. Trong đó có khoảng 117 ha dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại các xã Sơn Đồng và An Khánh; 100 ha dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại P.Yên Nghĩa; khoảng 1,5 ha dự án đầu tư xây dựng lô CT5 khu đô thị thành phố Giao lưu.

Bên cạnh đó là các dự án đối ứng theo Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm gồm 135 ha. Trong đó có 20 ha dự án đầu tư xây dựng khu đô thị dọc đường quốc lộ 32; 20 ha dự án đầu tư xây dựng khu đô thị dọc trục đại lộ hồ Tây - Ba Vì; 95 ha dự án đầu tư xây dựng ô đất đầu cống Liên Mạc; các quỹ đất khác dự kiến thu hồi hai bên sông khi triển khai dự án. Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán hơn 69.100 tỉ đồng.

Theo UBND TP.Hà Nội, quỹ đất đề xuất chỉ là quỹ đất nghiên cứu để xác định quỹ đất dự kiến thanh toán và sẽ được tiếp tục nghiên cứu làm rõ và xác định chi tiết trong giai đoạn sau, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và Nhà nước (giảm phát sinh chi phí lãi vay đầu tư xây dựng công trình BT).

Hà Nội quyết tâm làm hồi sinh các "dòng sông chết" trên địa bàn ẢNH: TUẤN MINH





Đề nghị làm rõ tính khả thi về tiến độ dự án

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội cho biết dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhưng hồ sơ mới xác định sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 75.115 tỉ đồng. Trong khi đó, giá trị công trình BT, giá trị quỹ đất thanh toán và phương thức thanh toán chưa được xác định đầy đủ.

Ngoài ra, hồ sơ chưa làm rõ thời điểm, lộ trình thanh toán, tiến độ giao quỹ đất, cơ chế bù trừ và xử lý chênh lệch giữa giá trị công trình BT với giá trị quỹ đất thanh toán.

Đồng thời chưa đánh giá đầy đủ khả năng huy động vốn của nhà đầu tư, chi phí vốn, chi phí lãi vay, khả năng cân đối nguồn lực và các rủi ro tài chính trong quá trình thực hiện dự án.

Cơ quan thẩm tra cũng cho rằng, các dự án đối ứng chỉ nêu được khu vực, nhưng chưa xác định rõ vị trí cụ thể.

Về phương án tài chính của dự án, theo hồ sơ, tổng giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán hơn 69.100 tỉ đồng, thấp hơn sơ bộ tổng mức đầu tư sau thẩm định khoảng 6.010 tỉ đồng (tương đương khoảng 8%).

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho biết phương án tài chính chưa làm rõ cơ sở xử lý phần chênh lệch này, đồng thời quỹ đất dự kiến thanh toán chưa được rà soát đầy đủ về ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, tính pháp lý, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khả năng chồng lấn với các dự án khác.

Đối với phương án phát triển quỹ đất hai bên tuyến và các khu vực hưởng lợi từ dự án để thanh toán hợp đồng BT, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ sở lựa chọn từng khu đất, sự phù hợp với quy hoạch, khả năng giải phóng mặt bằng, giá trị dự kiến và lộ trình tạo lập quỹ đất, đồng thời đánh giá tính khả thi của phương án.

Về sử dụng đất và giải phóng mặt bằng, cơ quan thẩm tra cho biết dự án có quy mô thu hồi đất lớn nhưng hồ sơ chưa đánh giá phạm vi ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư, khả năng bố trí quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, tiến độ giải phóng mặt bằng và các rủi ro có thể phát sinh.

Đặc biệt, Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội đề nghị xem xét, làm rõ tính khả thi của mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026 và hoàn thành dự án vào năm 2029.