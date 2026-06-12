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Thời sự

Hà Nội tính đổi ít nhất 24 ha đất để xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
12/06/2026 08:25 GMT+7

Hà Nội dự kiến cần sơ bộ hơn 11.600 tỉ đồng để cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây nên đề xuất đổi khoảng 24 ha đất khi thực hiện dự án thành phần 1 cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT.

Nội dung nêu trên thể hiện trong tờ trình do UBND TP.Hà Nội xây dựng, gửi HĐND thành phố để xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (diễn ra từ ngày 12 - 16.6).

Hà Nội dự kiến cần sơ bộ hơn 11.600 tỉ đồng để cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây (ảnh minh họa)

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo tính toán của UBND TP.Hà Nội, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 11.600 tỉ đồng, thực hiện trên quy mô hơn 327 ha, đi qua địa bàn 7 xã, phường, gồm: Việt Hưng, Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), trong khoảng thời gian từ năm 2026 - 2028.

Tờ trình thể hiện dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây gồm 2 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 là dự án đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng.

Theo đó, thành phố sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước thải dài khoảng 78 km (gồm tuyến cống, hố ga thăm, giếng tách và trạm bơm nâng...) và 5 nhà máy xử lý nước thải Phúc Đồng, An Lạc, Ngọc Thụy, Đông Dư, Phú Thị.

Cạnh đó, thành phố sẽ bổ sung hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực khu đô thị Ocean Park và các khu dân cư lân cận có tổng chiều dài khoảng 7 km.

Về phương thức thanh toán với dự án thành phần 1, Hà Nội đề xuất 6 quỹ đất có tổng diện tích hơn 24 ha, gồm: các ô đất khoảng 1,73 ha có ký hiệu A3/NO, A4/NO, A5/NO2 khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội tại P.Yên Hòa; ô đất rộng 3,18 ha có ký hiệu CT02B-1, ô đất rộng 0,31 ha có ký hiệu NT-02B thuộc khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 3 tại P.Phú Thượng.

Các ô đất dịch vụ DV-01, DV-02 Tây Tựu khoảng 1,99 ha tại P.Thượng Cát. Ô đất ký hiệu X1, X2 Trùng Quán, rộng 9,76 ha thuộc xã Phù Đổng. Ô đất rộng 7,1 ha tại khu nhà ở Vân Canh, xã Sơn Đồng.

Đối với dự án thành phần 1, thành phố đề xuất lựa chọn Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền là nhà đầu tư.

Với dự án thành phần 2 - cải tạo ô nhiễm dòng sông Cầu Bây, thành phố cho biết có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng.

Dự án này có phạm vi nghiên cứu khoảng 308 ha; bao gồm: nạo vét và kè sông khoảng 6 km; xây dựng tuyến cống ngầm bổ cập nước khoảng 0,5 km, cải tạo cống đầu kênh; xây dựng trạm bơm với lưu lượng khoảng 5m3/giây, hồ lắng bùn diện tích khoảng 10 ha.

Đồng thời, xây dựng tuyến đường giao thông ven sông kết hợp vận hành dài khoảng 14 km, có quy mô mặt cắt 2 - 4 làn xe và mở rộng 2 cầu hiện hữu.

Về phương thức thanh toán, Hà Nội cho biết sẽ được xác định chi tiết trên cơ sở vị trí, diện tích, giá trị quỹ đất đối ứng tại giai đoạn lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán tại báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ở dự án thành phần 2, thành phố đề xuất nhà đầu tư thực hiện là Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng MIK.

Hà Nội cho biết việc đầu tư dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm nhiễm sông Cầu Bây nhằm từng bước cụ thể hóa đồ án Quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đồng thời, dự án sẽ góp phần xử lý và cải thiện môi trường, thu gom, xử lý nước thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực sông Cầu Bây, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của khu vực.

Dự án cũng mang ý nghĩa hoàn thiện hệ thống thoát nước, giảm thiểu úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho lưu vực, bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật và thích ứng với quá trình đô thị hóa nhanh của khu vực.

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