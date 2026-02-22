Hà Nội tính phá dỡ khu tập thể 3 tầng để xây 3 tòa 34 tầng

UBND P.Hà Đông đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong. Khu tập thể này có diện tích khoảng 11.700 m2, gồm 4 dãy nhà A, B, C, D. Khu tập thể cao 3 tầng, mỗi tầng khoảng 15 - 16 căn hộ (tổng 4 dãy nhà là 193 căn hộ), với khoảng 600 nhân khẩu đang sinh sống.

Khu tập thể cũ trên địa bàn P.Hà Đông ẢNH: THANH HIẾU

Theo chính quyền sở tại, nhà tập thể A, B, C được xây dựng từ năm 1970, còn nhà D xây dựng năm 1985. Trải qua nhiều thập kỷ, khu tập thể 3 tầng đã xuống cấp, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn cho những hộ dân đang sinh sống ở đây.

Trong đó, nhiều hạng mục kết cấu và bộ phận công trình đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm nước kéo dài; tình trạng dột nước xảy ra tại các căn hộ; hệ thống hạ tầng điện, nước lạc hậu, chưa được trang bị PCCC…

Đặc biệt, hầu hết các hộ gia đình tự cơi nới ra xung quanh công trình theo các hình thức như: xây ốp thêm; đua sàn quây lồng; cơi nới trong phạm vi căn hộ... Việc cơi nới đã làm mất đi hình thức kiến trúc vốn có của công trình, khả năng thông gió, chiếu sáng tự nhiên bị hạn chế và ảnh hưởng xấu đến công tác PCCC nói chung, đồng thời làm gia tăng tải trọng lên công trình…

Từ 193 căn ở khu tập thể cũ xây thành 1.089 căn mới

Theo dự thảo, tại ô đất của khu tập thể 3 tầng này, UBND P.Hà Đông dự kiến sau phá dỡ các hạng mục sẽ đầu tư xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng nổi, 2 tầng hầm. Trong đó, tầng hầm 1, 2 và tầng 2 - 4 ở khối đế là không gian để xe, phòng gửi trẻ và phòng sinh hoạt cộng đồng; tầng 1 khối đế là khu chức năng dịch vụ, thương mại và phòng gửi trẻ; từ tầng 5 đến tầng 34 là căn hộ để ở.

Tổng số căn hộ của 3 tòa nhà sau khi được xây mới dự kiến là 1.089 căn (trong đó, tòa nhà CT1 có 340 căn,tòa nhà CT2 có 409 căn, tòa nhà CT3 có 340 căn).

UBND P.Hà Đông cho biết, toàn bộ các chủ sở hữu khu tập thể 3 tầng được tái định cư tại chỗ sau khi chung cư mới hoàn thành xây dựng.

Như vậy, từ 193 căn hộ ở khu tập thể cũ, sau khi được xây dựng lại sẽ có 1.089 căn. Tuy nhiên, chính quyền sở tại chưa cho biết thông tin về việc số căn hộ dư ra sẽ được xử lý cho nhóm đối tượng nào.

Về phương án bồi thường, chủ sở hữu các căn hộ tầng 1 được bồi thường hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối với căn hộ từ tầng 2 trở lên thì chủ sở hữu được bồi thường hệ số k từ 1 - 1,5 lần diện tích ghi trong giấy chứng nhận.

Trong thời gian chờ tái định cư, các hộ dân tự lo chỗ ở tạm thời. Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà tạm cư bằng tiền cho các chủ sở hữu theo quy định của thành phố.

Về tiến độ dự án, UBND P.Hà Đông dự kiến thời gian thực hiện là 51 tháng. Trong đó, thời gian lựa chọn nhà đầu tư (3 tháng); chuẩn bị đầu tư (6 tháng); thực hiện dự án (bao gồm di dời, phá dỡ và xây dựng lại khu tập thể 3 tầng) là 42 tháng. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.